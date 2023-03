Life

Ιορδανία: Η πριγκίπισσα Ιμάν παντρεύτηκε με τον Αλεξάντερ Θερμιώτης (εικόνες)

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε τη γαμήλια τελετή. Ποιος είναι ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της.

Η κόρη του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β', πριγκίπισσα Ιμάν, παντρεύτηκε σήμερα τον ελληνικής καταγωγής Τζαμέελ Αλέξανδρο Θερμιώτη σε μια τελετή στο βασιλικό παλάτι κοντά στην πρωτεύουσα Αμάν.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε τη γαμήλια τελετή μεταξύ της γεννημένης το 1996 πριγκίπισσας και του Θερμιώτη, παρουσία του βασιλιά, της βασίλισσας Ράνια και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας, καθώς και της οικογένειας του γαμπρού.

#PHOTOS: Princess Iman and Jameel Alexander Thermiotis, and the #Jordan Royal Family during the official signing during the Royal Wedding ceremony https://t.co/EYEk2pQL1g pic.twitter.com/bLOrUdxY79 — Arab News (@arabnews) March 12, 2023

Η πριγκίπισσα Ιμάν, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν στην Ουάσιγκτον, είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλικού ζεύγους της Ιορδανίας και δεύτερη στη σειρά διαδοχής του θρόνου, μετά τον πρίγκιπα Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα Β'.

Ο σύζυγός της, γεννημένος το 1994 στη Βενεζουέλα σε οικογένεια ελληνικής καταγωγής, είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος στη Νέα Υόρκη.

Το Παλάτι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του ζευγαριού τον Ιούλιο.

