Τροχαίο στην Πατησίων – Τρόλεϊ συγκρούστηκε με φορτηγό (εικόνες)

Πως ο οδηγός του τρόλεϊ έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το enikos.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός του τρόλεϊ της γραμμής «13» έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Θήρας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σταθμευμένο φορτηγό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, εντός του τρόλεϊ υπήρχαν επιβάτες. Μερικοί εξ αυτών τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο κλήθηκε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε, έναν τραυματία και τον μετέφερε στον «Ερυθρό Σταυρό».

