Κοινωνία

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Αλλοδαπός έβγαλε όπλο κατά αστυνομικών

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία για πυροβολισμούς σε μπαρ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 4 συλλήψεις αλλοδαπών.

Μια καταγγελία για πυροβολισμούς σε μπαρ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, προκάλεσε την επέμβαση της Αστυνομίας, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν βρήκαν κάλυκες, αλλά εντόπισαν 4 αλλοδαπούς που κινούνταν ύποπτα και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο.

Αυτοί αντέδρασαν κι ένας εξ αυτών τράβηξε όπλο κατά των αστυνομικών. Το όπλο όμως, το οποίο τελικά ήταν κρότου – λάμψης, έπαθε εμπλοκή.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των 4 ανδρών και μάλιστα σε έναν από αυτούς βρέθηκε ένα μαχαίρι.

