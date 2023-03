Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Αναλαμβάνει την έρευνα ο νέος εφέτης ανακριτής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται να ξαναπεράσουν από το γραφείο του οι δυο σταθμάρχες και ο επιθεωρητής, σε βάρος των οποίων εκκρεμούν κατηγορίες.

Ο νέος εφέτης ανακριτής αναλαμβάνει, επίσημα πλέον, την έρευνα για την υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη, μετά και τη διαδικασία του ορισμού του από την Ολομέλεια Εφετών που ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Λάρισα.

Σημειώνεται, ότι το πεδίο της έρευνας αναβαθμίζεται καθημερινά, ξεφεύγει από τους χειρισμούς του σταθμάρχη και μετατοπίζεται και σε άλλα πρόσωπα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, η υπόθεση είναι πολυσύνθετη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εφέτης ανακριτής έχει παραλάβει το σύνολο της ογκωδέστατης δικογραφίας, ώστε να τη μελετήσει σε βάθος, καθώς η υπόθεση κρίνεται πολύπλοκη με πολλές παραμέτρους. Στόχος της διαδικασίας είναι οι δικαστικές Αρχές να οδηγηθούν στα αίτια του δυστυχήματος και να καταλογιστούν οι ευθύνες στο σύνολό τους .

Παράλληλα, αναμένεται να περάσουν το γραφείο του ανακριτή, ξανά οι τρεις κατηγορούμενοι, δηλαδή οι δύο σταθμάρχες και ο επιθεωρητής, που εις βάρος τους υπάρχουν κατηγορίες για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ώστε ο ανακριτής να λάβει γνώση όλων των πληροφοριών που χρειάζεται και να κατανοήσει τι ακριβώς συνέβη εκείνη την μοιραία βραδιά.

Υπενθυμίζεται, πως και στους τρεις κατηγορούμενους ασκήθηκε δίωξη για τα ίδια, κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα, αδικήματα όπως του 59χρονου σταθμάρχη, που μετά την πολύωρη απολογία του πριν μία εβδομάδα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Λάρισας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το επόμενο διάστημα, από την εξέλιξη της έρευνας, είναι πιθανό να ασκηθούν διώξεις και σε άλλα πρόσωπα.

Επίσης ο εφέτης ανακριτής, θα λάβει και τα στοιχεία των δικαστικών πραγματογνωμόνων που ορίστηκαν από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Λάρισας Απόστολο Τζαμαλή. Πρόκειται για εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι έχουν συντάξει το πόρισμα των ερευνών τους και περιλαμβάνει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Όσκαρ 2023 – καλύτερης ταινίας: “Τα πάντα όλα” θριάμβευσαν

ΗΠΑ - Signature Bank: Κατάρρευσε και δεύτερη τράπεζα

Τροχαίο στην Πατησίων – Τρόλεϊ συγκρούστηκε με φορτηγό (εικόνες)