Σπάτα: Σύλληψη φυγόποινου ληστή δίπλα σε σπίτι Υπουργού

Στην κατοχή του βρέθηκαν και πολλά πλαστά χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.

Στη σύλληψη ληστή, δίπλα από σπίτι κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης στα Σπάτα, προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Οι αστυνομικοί εκτελούσαν υπηρεσία σταθερής φύλαξης το απόγευμα της Παρασκευής (10/3) στο σπίτι υπουργού όταν αντιλήφθηκαν ένα ύποπτο όχημα σε κοντινή απόσταση από την οικία του υπουργού και έκριναν σκόπιμο να το ελέγξουν.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 63χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 24 πλαστά χαρτονομίσματα των 500 ευρώ με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς ήταν φυγόποινος καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απόπειρα ληστείας.

Συγκεκριμένα, ο 63χρονος είχε σπάσει κλειδαριά σπιτιού και είχε εισβάλλει στην οικία ηλικιωμένου άντρα στα Σπάτα, τον οποίο προσπάθησε να φιμώσει με μονωτική ταινία για να του αρπάξει χρήματα. Τελικά δεν τα κατάφερε, τον χτύπησε στο κεφάλι με ξύλο και τράπηκε σε φυγή.

Μετά τη σύλληψη του 63χρονου Έλληνα από άνδρες της ΟΠΚΕ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.

