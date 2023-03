Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Διασώστης ΕΚΑΒ: Μαχαίρωσαν τον φίλο του για να τον σημαδέψουν

Με καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ συνεχίστηκε η δίκη των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου.

Με καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ συνεχίστηκε για 13η μέρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η δίκη των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση, με οπαδικά κίνητρα, σε βάρος του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Συνολικά εξετάστηκαν ως μάρτυρες τέσσερις διασώστες, όλοι μέλη πληρωμάτων σταθμών του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκαν να μεταβούν στο σημείο του φονικού επεισοδίου. Δύο εξ αυτών κλήθηκαν να παραλάβουν τον Άλκη όταν διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οι άλλοι δύο κατέθεσαν για τον τραυματία φίλο του.

Για την περίπτωση του τραυματισμένου φίλου του, οι μάρτυρες ανέφεραν ότι έφερε βαθύ τραύμα, από αιχμηρό αντικείμενο, στο γλουτό, το μήκος του οποίου προσδιορίστηκε περίπου στα 10 με 15 εκατοστά. «Περιποιηθήκαμε το τραύμα του και προσπαθήσαμε να τον ηρεμήσουμε. Βρισκόταν σε κατάσταση πανικού. Μας είπε ότι εκεί που καθόταν με τους φίλους του, ήρθαν από το πουθενά κάποιοι και τους ρώτησαν τι ομάδα είστε», ανέφερε στο δικαστήριο ένας από τους διασώστες. Πρόσθεσε δε, ότι ο συγκεκριμένος νεαρός είχε «δέσει» από μόνος του με μία μπλούζα το τραύμα, κάτι που -όπως ανέφερε- τον «βοήθησε» να σταματήσει η αιμορραγία.

Σχολιάζοντας το χτύπημα στο συγκεκριμένο σημείο (γλουτό), συνάδελφός τού διασώστης διατύπωσε την άποψη ότι επρόκειτο για «χτύπημα με συμβολισμό». «Ήταν ένα τραύμα για να δείξει ότι "σ' έχω". "Να σε μαρκάρω, για να με θυμάσαι". Είναι σημάδι της φυλακής. Περιλαμβάνει συμβολισμό. Είναι προσωπική κρίση. Αυτός που το έκανε δεν ήθελε να σκοτώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί αύριο με την εξέταση νέων μαρτύρων. Στον κατάλογο αυτών που έχουν κληθεί να καταθέσουν είναι ένας ακόμη φίλους του Άλκη, που πρόλαβε και ξέφυγε από το σημείο της επίθεσης.

Μετονομασία της οδού Θ. Γαζή σε Αλκιβιάδη Καμπανού

Στο μεταξύ, τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να γίνει στο σημείο δολοφονίας του 19χρονου η τελετή μετονομασίας της οδού Θ. Γαζή σε οδό Αλκιβιάδη Καμπανού. Η απόφαση μετονομασίας ελήφθη πρόσφατα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα για να τιμηθεί η μνήμη του άτυχου φοιτητή.

