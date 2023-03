Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε κατάδικος που είχε αποδράσει από τα δικαστήρια

Είχε καταδικαστεί στις 28 Φεβρουαρίου από το Α' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για συνέργεια σε κλοπή και τού επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 μηνών.



Παραδόθηκε ο 33χρονος που είχε αποδράσει από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Κατά πληροφορίες, εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας, όπου έθεσε εαυτόν στη διάθεση των Aρχών. Είχε καταδικαστεί στις 28 Φεβρουαρίου από το Α' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για συνέργεια σε κλοπή και τού επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 μηνών. Καθώς όμως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της αναστολής, το δικαστήριο αποφάσισε την έκτιση της ποινής.

Εν αναμονή της έκδοσης του φυλακιστηρίου και όσο βρισκόταν εντός του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών, που φαίνεται να μην τού είχαν βάλει χειροπέδες, με αποτέλεσμα να αποδράσει. Όλο αυτό το διάστημα ήταν σε εξέλιξη αναζητήσεις για τον εντοπισμό του. Τώρα καλείται να εκτίσει την ποινή του.

