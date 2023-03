Κόσμος

Καναδάς: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σκορπώντας τον θάνατο

Ο 38χρονος οδηγός αρχικά διέφυγε, αλλά κατόπιν παραδόθηκε στις αρχές.

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν ανοικτό ημιφορτηγό έπεσε πάνω τους στη μικρή πόλη Αμκουί, στην επαρχία Κεμπέκ του Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Δευτέρα.

Ο 38χρονος οδηγός αρχικά διέφυγε, αλλά κατόπιν παραδόθηκε στις αρχές· διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες της τραγωδίας, δήλωσε η Ελέν Σεν-Πιερ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Κεμπέκ (Surete du Quebec, SQ).

Οι νεκροί είναι άνδρες ηλικίας περίπου 70 και 60 ετών, ενώ οι δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την κυρία Σεν-Πιερ.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν ο οδηγός χτύπησε τους πεζούς από πρόθεση. Επιτόπου σπεύδουν ψυχολόγοι για να υποστηρίξουν ανθρώπους που υπέστησαν σοκ, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας.

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανέφερε μέσω Twitter πως «η καρδιά του βρίσκεται στους κατοίκους της Αμκουί», μικρής πόλης κάπου 6.000 κατοίκων, 415 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Κεμπέκ.

Το θανατηφόρο συμβάν καταγράφεται έναν μήνα αφού ασκήθηκε ποινική δίωξη για φόνο σε οδηγό λεωφορείου που έριξε το όχημά του πάνω σε βρεφονηπιακό σταθμό σε προάστιο του Μόντρεαλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο παιδιά.

Με πληροφορίες από το καναδικό τηλεοπτικό δίκτυο CBC και το ΑΠΕ

