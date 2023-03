Κόσμος

Κορονοϊός - Κίνα: Ανοίγουν και πάλι τα σύνορα για τους ξένους

Η Κίνα αρχίζει από σήμερα να εκδίδει και πάλι «κάθε είδους θεωρήσεις εισόδου», περιλαμβανομένων των τουριστικών, έπειτα από τρία χρόνια δρακόντειων μέτρων που απομόνωσαν τη χώρα λόγω της πανδημίας covid-19.

Η Κίνα, η πρώτη χώρα που επλήγη από τον νέο κορονοϊό, έκλεισε τον Μάρτιο του 2020 τα σύνορά της σε όλους τους κατόχους βίζας, περιλαμβανομένων όσων είχαν άδεια διαμονής, καθώς οι αρχές φοβόντουσαν ένα κύμα μολύνσεων από το εξωτερικό.

Στην κορύφωση της πανδημίας πολλοί Κινέζοι που ζούσαν στο εξωτερικό δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στη χώρα τους, ενώ ο αριθμός των διεθνών πτήσεων μειώθηκε δραστικά.

Τα μέτρα άρχισαν να χαλαρώνουν σταδιακά, με τις αρχές να αρχίζουν να εκδίδουν θεωρήσεις εισόδου για επαγγελματικούς σκοπούς ή για την επανένωση οικογενειών.

Ωστόσο οι ανταλλαγές μεταξύ Κίνας και εξωτερικού παρέμειναν περιορισμένες επί τρία χρόνια, ενώ όσοι έφταναν στη χώρα από το εξωτερικό έπρεπε να παραμένουν σε καραντίνα.

Η Κίνα κατήργησε την πολιτική «μηδενικής covid» τον Ιανουάριο. Από τότε οι Κινέζοι πολίτες μπορούν και πάλι τα ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τουρισμό. Όμως η αναστολή έκδοσης τουριστικών θεωρήσεων εισόδου παρέμενε το τελευταίο μέτρο αυτής της πολιτικής.

Επιστροφή του τουρισμού

Από σήμερα οι κινεζικές αρχές θα εκδίδουν «κάθε είδους θεωρήσεις εισόδου» για όλους τους κατοίκους εξωτερικού, όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι θεωρήσεις εισόδου που είχαν εκδοθεί πριν το κλείσιμο των συνόρων στις 28 Μαρτίου του 2020 και οι οποίες δεν έχουν λήξει παραμένουν σε ισχύ, διευκρινίζεται.

Επίσης θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν χωρίς βίζα αλλοδαποί από το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο προς την επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Επίσης δεν θα απαιτείται βίζα για τη μετάβαση στο τουριστικό νησί Χαϊνάν, έναν προορισμό που προτιμούν οι Ρώσοι τουρίστες, καθώς και για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που κάνουν στάση στη Σανγκάη.

Πριν κλείσει τα σύνορά της η Κίνα είχε υποδεχθεί το 2019 περίπου 65,7 εκατ. ξένους επισκέπτες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

