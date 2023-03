Life

VICE Specials: “Οι Δωρητές” (εικόνες)

Το VICE ερευνά το ευαίσθητο θέμα της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας. Συναντά συγγενείς δωρητών, λήπτες οργάνων αλλά και ασθενείς σε λίστα αναμονής για μόσχευμα.



Το VICE ερευνά το ευαίσθητο θέμα της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας, που υπολείπεται σημαντικά σε ποσοστά έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, συναντά συγγενείς δωρητών, λήπτες οργάνων αλλά και ασθενείς σε λίστα αναμονής για μόσχευμα.

Η κάμερα του VICE κατέγραψε τη διαδικασία μιας μεταμόσχευσης πνευμόνων και παρουσιάζει όλο τον συντονισμό, από την αφαίρεση μέχρι την εμφύτευση του μοσχεύματος στον λήπτη. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο και οι εικόνες μέσα από τη χειρουργική αίθουσα φανερώνουν με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο τη μάχη που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές για να γεφυρώσουν τον θάνατο με τη ζωή.

Η δημοσιογράφος του VICE Κατερίνα Φάκα, ταξίδεψε στα Χανιά και συνάντησε τους γονείς της φοιτήτριας Έμμας Καριωτάκη, που έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από οδηγό που την άφησε αιμόφυρτη στην άσφαλτο.

Η Κέλλυ και ο Μπάμπης μιλούν για πρώτη φορά για τη δύσκολη απόφαση της δωρεάς οργάνων που κλήθηκαν να πάρουν και ανοίγουν το σπίτι όπου μεγάλωσε η Έμμα.

Η Κατερίνα, αδελφή του Ιάσονα Λαλαούνη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα έξω από την Βουλή τον Μάρτιο του 2021 όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με υπηρεσιακό όχημα, μιλάει στο VICE για τη γενναία απόφαση της δωρεάς οργάνων του αδελφού της από την οποία σώθηκαν επτά συνάνθρωποί μας.

Το VICE συνάντησε την Κατερίνα Τσάντου στο σώμα της οποίας χτυπάει εδώ και δέκα χρόνια η καρδιά ενός 16χρονου αγοριού. Η ίδια, θυμάται τις δύσκολες ώρες όταν της ανακοίνωσαν ότι χρειάζεται μεταμόσχευση καρδιάς, την αγωνία της μέχρι να βρεθεί δότης ενώ περιγράφει την καθημερινότητά της μετά την επέμβαση.

Ο Μιχάλης Μαζαράκας ζει με τεχνητή καρδιά και αναμένει το πολυπόθητο μόσχευμα σχεδόν δύο χρόνια. Τον συναντήσαμε και μιλήσαμε για το πρόβλημα υγείας του αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά κουβαλώντας μαζί του ένα μηχάνημα.

Επιπλέον, καρδιοχειρουργοί της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς, Πνευμόνων και Μηχανικής Υποστήριξης του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου αλλά και εκπρόσωποι του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων αναφέρονται στην αλυσίδα ζωής που στήνεται προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια μεταμόσχευση, τονίζοντας παράλληλα τους παράγοντες που πρέπει να ενεργοποιηθούν για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να αυξηθεί η προσφορά οργάνων στη χώρα μας.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 16 Μαρτίου, 01:30, στον ΑΝΤ1.





Παρουσίαση-Παραγωγή: Κατερίνα Φάκα

Οπερατέρ: Λευτέρης Παρτσάλης, Στέλιος Μισίνας

Ηχοληψία: Βασίλης Ζαμπίκος

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

