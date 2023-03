Αθλητικά

Indian Wells: Η Σάκκαρη στα ημιτελικά με ανατροπή

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με μεγάλη ανατροπή πέρασε στα ημιτελικά του Indian Wells. Ποια θα είναι η αντίπαλός της.



Η Μαρία Σάκκαρη φαίνεται πως στο Indian Wells το έχει για... γούρι να κάνει ανατροπές.

Η Ελληνίδα τενίστρια για τρίτη φορά σε 4 ματς στο τουρνουά, γύρισε από 0-1 και απέκλεισε την εξαιρετική Πέτρα Κβίτοβα με 2-1 σετ (4-6, 7-5, 6-1 σε 2 ώρες και 16 λεπτά), με αποτέλεσμα να προκριθεί στα ημιτελικά όπου θα την περιμένει η Αρίνα Σαμπαλένκα.





Η Σάκκαρη εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ευκαιρίες που βρήκε για break (5/9), αλλά και τα πολλά διπλά λάθη της Κβίτοβα στο σερβίς (12) που της έδωσαν το δικαίωμα να επιστρέψει στο ματς ενώ είχε χάσει το πρώτο σετ και βρισκόταν πίσω με 3-1 και 15-40 στο δεύτερο!

Η Μαρία είχε 6 άσους και το εντυπωσιακό 72.5% σε κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, για να φτάσει και φέτος τουλάχιστον ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα παίξει κόνρα στην νικήτρια του φετινού Australian Open.

Πηγή: gazzetta.gr

