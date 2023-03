Life

“The 2Night Show” - Γιούλη Τσαγκαράκη: Πληγώθηκα πάρα πολύ γιατί... (βίντεο)

Στην παρέα του «The 2Night Show», βρέθηκε και η Γιούλη Τσαγκαράκη. Η ταλαντούχα ηθοποιός, με τα «διαφορετικά πρόσωπα», μιλάει για το όνειρο που είχε από μικρή να ακολουθήσει την υποκριτική, ενώ αναφέρεται και στα εμπόδια που συνάντησε στην πορεία της, αλλά και στην επιμονή της, που στο τέλος την αντάμειψε.

"Ζήσαμε στην Κρήτη μέχρι που τελείωσα το Λύκειο και ανέβηκα στην Αθήνα για να σπουδάσω στο θέατρο. Δεν ήταν εύκολο να τους ανακοινώσω την απόφαση μου, ποτέ δεν είναι και εύκολο. Νομίζω ότι κανένας γονιός δεν θα τραβήξει το παιδί του για να το στείλει σε δραματική σχολή αλλά το δέχθηκαν. Το διεκδίκησα με κάποιον τρόπο, έκανε η αδελφή μου τον αγώνα της για κάποια πράγματα που ήθελε και δεν πέτυχε αλλά προετοίμαζε το έδαφος. Με τον καιρό το δέχθηκαν" είπε αρχικά η ηθοποιός που απολαμβάνουμε στην σειρά "Ο Παράδεισος των κυριών".

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνάντησε ξεκινώντας να σπουδάζει υποκριτική λέγοντας: "Στα 18 είχα ξεκινήσει να ανεβαίνω στην Αθήνα και να δίνω σε δραματικές σχολές αλλά μπήκα στα 20 μου. Πληγώθηκα πάρα πολύ γιατί έφτανα μέχρι την τελευταία φάση των εξετάσεων και εκεί με έκοβαν. Τρεις φορές με έκοψαν. Στο Κρατικό Θεάτρο Βορείου Ελλάδος με έκοψαν 2 φορές και στο Εθνικό πέρασα με τη δεύτερη".

Τέλος, η ηθοποιός μίλησε και για τον λόγο που δεν είχε ασχοληθεί νωρίτερα με την τηλεόραση αποκαλύπτοντας πως δεν είχε προτάσεις αλλά και η ίδια είχε επικεντρωθεί στο θέατρο.

Υπενθυμίζουμε ότι η ηθοποιός συμμετείχε πρώτη φορά εκτός θεάτρου στην σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, "Σέρρες".

