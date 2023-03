Οικονομία

Τέμπη - Γενιδούνιας: Η τηλεδιοίκηση δεν λειτουργούσε στην Λάρισα (βίντεο)

Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ μίλησε για τις ελλείψεις στον σιδηρόδρομο. Τι είπε για τα ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.



Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ Κώστας Γενιδούνιας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και τις ελλείψεις στον σιδηρόδρομο.

Όπως είπε οι μηχανοδηγοί δεν προσκλήθηκαν στην συνάντηση που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών

Σχετικά με την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου ο κ. Γενιδούνιας είπε ότι ενημερώθηκαν για κάποιες προτάσεις, ωστόσο όπως ανέφερε έχουν να κάνουν πολλές επισημάνεις. «Δεν μας ικανοποιούν οι προτάσεις», ανέφερε.

«Κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Έχουμε ανακοινώσει ότι την άλλη Τρίτη θα ξεκινήσει η γραμμή προς Φλώρινα, Δράμα σε περιοχές που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τις επικοινωνίες», σημείωσε, ενώ ανέφερε ότι «στην Γραμμή του Στρυμόνα έχουμε διαβάσεις που δεν λειτουργούν και δεν φυλάσσονται. Δεν γνωρίζω αν αυτά έχουν διορθωθεί».

Σχετικά με τις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις χαρακτήρισε απαράδεκτες, ωστόσο σημείωσε ότι έχουν διαμαρτυρηθεί γιατί βγήκαν οι συγκεκριμένες συνομιλίες στην δημοσιότητα. «Δεν έχουμε ακούσει τον διάλογο μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από την Λάρισα, αλλά έχουμε ακούσει διαλόγους για σουβλάκια που έγιναν 5 ώρες πριν». Όπως υποστήριξε αυτό γίνεται για να τα φορτώσουν όλα στους συναδέλφους του.

Όπως είπε, σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί ο μηχανοδηγός μίλησε με ανθρώπους αφού έφυγε από την Λάρισα. «Στο σημείο μεταξύ Λάρισας – Νέων Πόρων δεν υπάρχουν επικοινωνίες από κάποιο σημείο και μετά. Το VHF δεν πιάνει» δήλωσε σημειώνοντας ότι δεν πιάνει ούτε το κινητό τηλέφωνο. «Από καταθέσεις ξέρουμε ότι ο συνάδελφός μας ξανακάλεσε την Λάρισα τρεις φορές», σημείωσε.

Ανέφερα ακόμα ότι έχουν στείλει εξώδικα για τις μεγάλες ελλείψεις και αυτό που θέλουν είναι να ξεκινήσουν τα τρένα με ασφάλεια.

Σχετικά με την τηλεδιοίκηση είπε «σύμφωνα με στοιχεία που έχω λειτουργούσε η σηματοδότηση και επειδή είχαν παρατηρηθεί προβλήματα το τελευταίο διάστημα στις 3 Φεβρουαρίου είχε έβαλε εγκύκλιο ο ΟΣΕ με θέμα Συστηματοποίηση καταγραφής βλαβών και ανωμαλιών συστήματος σηματοδότησης». Για την αναφορά του Γιώργου Γεραπετρίτη χθες στην Βουλή ότι λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα σημείωσε «αυτό που εννοούσε ο κ. Γεραπετρίτης στην Βουλή είναι ότι ο σταθμάρχης μπορούσε να κάνει τοπικούς χειρισμούς, άλλο αυτό και άλλο η τηλεδιοίκηση».

Για το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία είπε ότι «στο σημείο της σύγκρουσης ασκήθηκαν δυνάμεις που ισοδυναμούν με έκρηξη 500 κιλών TNT». Η έκρηξη είναι λογική και χωρίς να υπάρχει περίεργο φορτίο.

Τέλος, τόνισε ότι δεν θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια αν δεν ενημερωθούν για τα μέτρα ασφαλείας.

