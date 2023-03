Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: Έφοδος της Δίωξης Ναρκωτικών σε σπίτια (βίντεο)

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί, Ένας εκ των συλληφθέντων προσπάθησε να διαφύγει και πήδηξε από το μπαλκόνι.



Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποίησε χθες το απόγευμα, Τετάρτη 15 Μαρτίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε, καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Σε βάρος των οκτώ ατόμων, επτά ανδρών και μίας γυναίκας, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σημειώνεται ότι ένας από τους συλληφθέντες προσπάθησε να διαφύγει και πήδηξε από μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο γόνατο και να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 51,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 431 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 4 ζυγαριές ακριβείας, 4.148,5 ευρώ και 24 δολάρια ΗΠΑ, 15 κινητά τηλέφωνα, 3 συσκευές καταγραφής εικόνας και 6 κάμερες ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

