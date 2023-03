Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη- Πατέρας στρατιωτικού: Τα εγγόνια μου ζητούν τη μάνα τους (βίντεο)

"Γροθιά" στο στομάχι τα λόγια του πατέρα της, Έλενας, που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι η κόρη του "έφυγε" τόσο άδικα.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της στρατιωτικού και μητέρας δύο παιδιών, Έλενας Δουρμίκα.

Η Έλενα Δουρμίκα έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ήταν 36 ετών και είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

Δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την χώρα μας, τα λόγια του πατέρα της, Αντώνη στην εκπομπή "Το Πρωινό", είναι "γροθιά" στο στομάχι.

«Τα παιδιά δεν είναι καλά, ο μικρός σηκώνεται τα βράδια, ζητάει την μαμά του, έχουμε προβλήματα. Ζούσαμε όλοι μαζί οικογενειακώς. Δεν περνιέται αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι χάθηκε η Έλενα. Νομίζω ότι θα έρθει από τη δουλειά. Τα παιδιά πάνε σχολείο, τα πηγαίνουμε βόλτα, για να μπορέσουν να ξεχνάνε και αυτά. Γιατί όταν είναι μέσα στο σπίτι είναι λυπημένα», ανέφερε ο πατέρας της 36χρονης.

Για το πως έμαθε ο πατέρας της Έλενας για τη σύγκρουση των τρένων: «Ο γαμπρός μου είχε πάει στο Πλατύ, για να την πάρει. Κατά τις 11:20 θα ερχόταν το τρένο, αλλά είδε ότι έχει καθυστέρηση. Και μετά έμαθε ότι είχαν συγκρουστεί οι δύο αμαξοστοιχίες. Γυρίσαμε σπίτι, παίρναμε την Έλενα τηλέφωνο, αλλά δεν το σήκωνε. Τότε είπαμε "αυτό είναι". Σηκώθηκε ο γαμπρός μου και πήγε πρώτα στην Κατερίνη στο νοσοκομείο για να δει εκεί τους τραυματισμένους και μετά πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου εκεί την αναγνώρισε μέσα σε μία σακούλα».

Στην συνέχεια αναφερόμενος στον λόγο που κατέβηκε στην Αθήνα η 36χρονη, εξήγησε: «Είχε κατέβει στην Αθήνα, γιατί πριν λίγο καιρό είχε κάνει μία εγχείρηση και πήγε στο στρατιωτικό νοσοκομείο, για να περάσει επιτροπή. Και στον γυρισμό έγινε το μοιραίο».

Τέλος επισήμανε ότι είναι δύσκολο να πουν στα παιδιά για την απώλεια της μητέρας τους: «Τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά; Τι να τους πούμε ακριβώς; Φοβόμαστε μήπως τους πούμε κάτι και κάνουμε κανέναν λάθος και τα κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Παιδοψυχολόγοι δεν έχουν πάρει ακόμη τηλέφωνο».

