Κοινωνία

Επεισόδια στην Αθήνα: Έσπασαν το αυτοκίνητο της Γεροβασίλη και τραυμάτισαν τον αστυνομικό της

Έσπασαν με βαριοπούλα το αυτοκίνητο της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Από τα θραύσματα τραυματίστηκε ο αστυνομικός της.

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε ο αστυνομικός της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Ολγας Γεροβασίλη κατά την διάρκεια των επεισοδίων που εξελίσσονται στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός – αστυνομικός βρισκόταν με το συνοδευτικό ΙΧ της ασφάλειας της κ. Γεροβασίλη στην οδό Ακαδημίας, απέναντι από την είσοδο της Βουλής προκειμένου να παραλάβει την βουλευτή μετά το πέρας της πορείας.

Ωστόσο ομάδα διαδηλωτών εντόπισε το ΙΧ και θεωρώντας ότι πρόκειται για όχημα της αστυνομίας – αν και δεν υπήρχαν διακριτικά – επιτέθηκαν με βαριοπούλα σπάζοντας τα τζάμια.

Από τα θραύσματα τραυματίστηκε στο πρόσωπο ο οδηγός και μεταφέρθηκε στο Ιατρείο της Βουλής για τις πρώτες βοήθειες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός είναι ελαφρύς και πως ο αστυνομικός είναι καλά στην υγεία του.

