Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταρρίφθηκε κινεζικής κατασκευής drone στο Ντονέτσκ

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος, αρκετά κοντά ώστε να μπορεί να καταρριφθεί με όπλο χειρός.

Ο ουκρανικός στρατός κατέρριψε ένα κινεζικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) Mugin-5 στην περιοχή του Ντονέτσκ, μετέδωσε το CNN.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, στρατιώτες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων οδήγησαν δημοσιογράφους στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο όπως δήλωσαν κατέρριψαν με το Σαββατοκύριακο με αυτόματο Kαλάσνικοφ AK-47.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος - αρκετά κοντά ώστε να μπορεί να καταρριφθεί με όπλο χειρός. Οι δημοσιογράφοι είπαν επίσης ότι στο σημείο που έπεσε το drone δημιουργήθηκε κρατήρας στο έδαφος.

Τα Mugin-5 κατασκευάζονται από κινέζο κατασκευαστή που εδρεύει στο λιμάνι της πόλης Σιαμέν στην ανατολική ακτή της Κίνας. Το CNN σημειώνει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι γνωστά ως «Alibaba drones» επειδή ήταν διαθέσιμα προς πώληση έως και 15.000 δολάρια σε κινεζικές αγορές από τις εμπορικές πλατφόρμες πώλησης Alibaba και Taobao.

Η Mugin Limited επιβεβαίωσε στο CNN ότι επρόκειτο για δικό της drone και χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά δυσάρεστο» . «Δεν εγκρίνουμε τη χρήση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη σταματήσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος της Mugin Limited στο CNN.

