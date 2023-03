Κόσμος

Συρία - Άσαντ: Συνάντηση με Ερντογάν μόνο αν η Τουρκία αποσύρει τα στρατεύματά της

Οι δηλώσεις του Άσαντ έγιναν μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν ο οποίος προσπαθεί να αποκαταστήσει τους δεσμούς μεταξύ του Ερντογάν και του Άσαντ.

Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ-Άσαντ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Tούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μόνο εάν η Τουρκία αποσύρει τα στρατεύματά της από τη βόρεια Συρία.

«Η όποια συνάντηση) συνδέεται με την επίτευξη του σημείου όπου η Τουρκία θα είναι έτοιμη να αποσυρθεί από το συριακό έδαφος πλήρως και χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία», δήλωσε ο Αλ-Άσαντ στο RIA-Novosti.

Οι δηλώσεις του Άσαντ έγιναν μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν ο οποίος προσπαθεί να αποκαταστήσει τους δεσμούς μεταξύ του Ερντογάν και του Άσαντ που ήλθαν σε ρήξη μετά τον συριακό εμφύλιο πόλεμο του 2011.

Αναφερόμενος στην υποστήριξη της Τουρκίας σε ομάδες ανταρτών που αντιτίθενται στην κυβέρνηση της Δαμασκού, ο Άσαντ είπε ότι η Άγκυρα θα πρέπει επίσης «να σταματήσει κάθε υποστήριξη στην τρομοκρατία». «Η συνάντησή μου με τον Ερντογάν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Άσαντ.

Ο Άσαντ πρόσθεσε επίσης τα ακόλουθα:

«Ποια είναι η σημασία οποιασδήποτε συνάντησης αν δεν οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στη Συρία και γιατί να την οργανώσουμε;»

