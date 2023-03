Οικονομία

Κατώτατος μισθός: αυριο οι ανακοινώσεις για την αύξησή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κώστας Χατζηδάκης.

Την Παρασκςυή το πρωί, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου για τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που είχε προαναγγείλει η Κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει στις 10:00 συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, για το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Ο Κωστής Χατζηδάκης θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να συναντηθεί με τον κ. Μητσοτάκη και να του παραδώσει την έκθεση του ΚΕΠΕ. Με βάση τις ως τώρα πληροφορίες, ο νέος κατώτατος μισθός θα κινείται πέριξ των 770 ευρώ, με ένα ποσοστό περίπου 7,5%, αντίστοιχο δηλαδή με αυτό των αυξήσεων για τους συνταξιούχους. Υπό αυτό το πρίσμα, αυξημένο θα είναι εφεξής και το επίδομα ανεργίας.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Χατζηδάκης θα παραχωρήσει στις 11:00 συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Εργασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Ζάκυνθος: Το “Ναυάγιο” κλείνει ξανά μετά την αυτοψία του ΟΑΣΠ - Τι διαπιστώθηκε

“The 2Night Show”: Ο Θοδωρής Φέρρης αποκαλύπτεται (βίντεο)