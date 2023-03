Οικονομία

ΕΚΤ – Επιτόκια: Ανακοινώθηκε νέα αύξηση

Η ΕΚΤ επιμένει στην πολιτική της παρά την τραπεζική αναταραχή των τελευταίων ημερών.

Σε αύξηση των επιτοκίων κατά μισή μονάδα προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Έτσι το βασικό επιτόκιο της τράπεζας (καταθέσεων) διαμορφώνεται πλέον στο 3% και αυτό για τις πράξεις αναχρηματοδότησης στο 3,5%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα στο πλαίσιο της εντολής του για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

«Η εργαλειοθήκη πολιτικής της ΕΚΤ είναι πλήρως εξοπλισμένη για να παρέχει στήριξη ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ, εάν χρειαστεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

