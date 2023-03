Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Ο πυρετός στα παιδιά, οι δίαιτες και η κυτταρίτιδα

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Πώς μπορεί να βοηθήσει η φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους στην ακράτεια ούρων που ταλαιπωρεί σιωπηρά 4 στις 10 γυναίκες μετά τα 40;

Νέα μεγάλη μελέτη για τις δίαιτες ΚΕΤΟ και την επίδραση στην υγεία.

Πώς σχετίζεται η κυτταρίτιδα με το μεταβολικό σύνδρομο;

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μαθήματα αγάπης από τον κύριο Ρούντυ και το Σωματείο «Αδεσποτούλια Ξάνθης». Το κυνηγόσκυλο «φίλος» παιδιών με αναπηρία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Ο τρόπος για να διαχειριστούμε σωστά τον πυρετό στα παιδιά. Νέα μελέτη για το μικροβίωμα στο έντερο και τη σχέση του με τον πυρετό στις ιώσεις.

Νέα επιστημονικά δεδομένα για τα κρουστικά κύματα στις ανδρολογικές παθήσεις.

Πιεσοθεραπεία στο αυτί κατά του πόνου.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Καθαρισμός δοντιών στον σκύλο μας. Γιατί είναι απαραίτητος και με ποιους τρόπους γίνεται;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

