Κόσμος

Ιράκ: φονική συντριβή ελικοπτέρου

Ανάμεσα στους νεκρούς απο΄τη φονική συντριβή του ελικοπτέρου και μέλη του PKK.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ενός ελικοπτέρου σε μια απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Ιράκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του Ιρακινού Κουρδιστάν, τονίζοντας ότι ορισμένα από τα θύματα ήταν «μέλη του PKK».

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ούτε σε ποιόν ανήκε το ελικόπτερο.

Ένα Eurocopter AS350 «συνετρίβη» στην περιοχή Ντοχούκ τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, «σκοτώνοντας όλους τους επιβάτες», ανακοίνωσαν οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν.

«Τουλάχιστον πέντε επιβάτες σκοτώθηκαν. Η έρευνα (...) θα πρέπει να καθορίσει σε ποιον ανήκε το ελικόπτερο και τα αίτια του συμβάντος», ανέφερε στη συνέχεια στο twitter ο Λαούκ Γκαφούρι, αρμόδιος για τις σχέσεις με ξένα μέσα ενημέρωσης στην περιφερειακή κυβέρνηση.

«Ορισμένοι από τους νεκρούς ήταν μέλη του PKK, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την Τουρκία και δυτικούς συμμάχους της, ανέφεραν ότι «διερευνούν» το περιστατικό χωρίς να λένε αν τα θύματα ήταν μέλη της οργάνωσης.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι το ελικόπτερο δεν είναι δικό τους.

Το PKK διαθέτει προωθημένες βάσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν και η Τουρκία διεξάγει τακτικά χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον αυτής της οργάνωσης στην περιοχή.

Τα τελευταία 25 χρόνια, η Τουρκία διατηρεί δεκάδες στρατιωτικές θέσεις στο βόρειο Ιράκ, κυρίως στο Ιρακινό Κουρδιστάν, το οποίο δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί αυτήν την παρουσία.

Στις αρχές Μαρτίου, μαχητές Γιαζίντι, που συνδέονται με το PKK, σκοτώθηκαν από επιδρομές drones που αποδίδονται στον τουρκικό στρατό στην περιοχή Σιντζάρ (βόρεια). Ένα μήνα νωρίτερα, μια τουρκική στρατιωτική βάση στο βόρειο Ιράκ έγινε στόχος επίθεσης με οκτώ ρουκέτες, χωρίς να προκληθούν θύματα.

Τον Ιούλιο του 2022, επιθέσεις πυροβολικού που αποδόθηκαν στην Άγκυρα εναντίον ενός χώρου αναψυχής του Κουρδιστάν είχε ως αποτέλεσμα εννέα αμάχους νεκρούς, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Η Τουρκία είχε αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη και κατηγόρησε το PKK.