Ανδρουλάκης: το δίλημμα των εκλογών δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης

Τι δήλωσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Λέγοντας ότι "είμαστε πολύ κοντά να ξανακάνουμε την Κρήτη το κάστρο του ΠΑΣΟΚ, το κάστρο της δημοκρατικής παράταξης, της παράταξης που άλλαξε την Ελλάδα" ξεκίνησε την ομιλία του στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο θεματικής εκδήλωσης με τίτλο «Ανθεκτική οικονομία- δίκαιη κοινωνία-ισχυρή Ελλάδα» .

"Ποιος το περίμενε εν έτει 2022 και 2023 να βρισκόμαστε μπροστά σε σκάνδαλα όπως αυτά των υποκλοπών, Πώς είναι δυνατόν αυτός που θέλει να λέγεται φιλελεύθερος, να οργανώνει στο Μέγαρο Μαξίμου ένα παρακράτος υποκλοπών εις βάρος των πολιτικών του αντιπάλων; Είναι φιλελεύθερος αυτός που, και ενώ στην αρχή λέει ένα συγνώμη (όπως αυτό μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών) μετά να προσπαθεί να παρουσιάσει τον πολιτικό αρχηγό του τρίτου κόμματος της χώρας ως ένα πράκτορα ξένων δυνάμεων; Μήπως αυτά γίνονταν στα χρόνια πριν τη μεταπολίτευση; Μήπως αυτό είναι το χειρότερο πρόσωπο της δεξιάς;" ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σε ό,τι αφορά την τραγωδία στα Τέμπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι "πολλές φορές γίνονται ανθρώπινα λάθη, αλλά υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη σε όλο τον κόσμο, για να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή από το ανθρώπινο λάθος και όχι να είναι στο χέρι ενός, του ρουσφετιού της Νέας Δημοκρατίας, προς τις δεκάδες ανθρώπινες ζωές΄. Έχουν το θράσος να κάνουν διάχυση των ευθυνών στα προηγούμενα 20 και 30 χρόνια, αντί να απαντήσουν πώς είναι δυνατόν, ενώ το όριο ηλικίας σε μετάταξη να είναι τα 48 έτη, να βρεθεί σε αυτή τη θέση ένας άνθρωπος 10 χρόνια μεγαλύτερος μόνος του και με ελάχιστη εμπειρία".



Για τη σύμβαση 717, είπε πως "από το 2017 μέχρι σήμερα πήρε επτά παρατάσεις, και επί ΣΥΡΙΖΑ, και επί ΝΔ, και λένε τώρα ότι θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες το έργο [...] Ακόμη κι αν υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες το έργο, η κατηγορία προστασίας θα είναι νούμερο 1 για την Ελλάδα, όταν σε όλη την Ευρώπη κατηγορία προστασίας για τα τρένα είναι νούμερο 2. Τι σημαίνει αυτό; Ότι σε λίγα χρόνια θα ψάχνουμε ανταλλακτικά και δεν θα βρίσκουμε για να ικανοποιήσουμε τα συστήματα αυτά προστασίας".





"Το πένθος έχει στιγματίσει βαθιά την πατρίδα" διατράνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνοντας ότι "μετά από αυτή την τραγωδία άνοιξε αυτόματα η κουρτίνα της αποκάλυψης, για δεύτερη φορά, τι είναι το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Τι είναι αυτό το σύστημα εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου, το δήθεν σύστημα των αρίστων, ένα σύστημα που όλα πάνε καλά όταν γίνονται με εντολή Μητσοτάκη, όταν τίποτα δεν πάει καλά ο Μητσοτάκης δεν ξέρει τίποτα. Αυτή η απόλυτη ανευθυνότητα θα κριθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά θα κριθεί μέσα από μία αλληλουχία τραυματικών εμπειριών για τον ελληνικό λαό".

Για τις υποκλοπές, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι "δεν είναι ζήτημα κουτσομπολιού, γι' αυτό ασχολείται τόσο πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία και οικονομική ανάπτυξη χωρίς να υπάρχουν ισχυρή δημοκρατία, διαφάνεια και αξιοκρατία».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ανάταξη της οικονομίας, το ιδιωτικό χρέος, την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ, αλλά και τα εργασιακά και τους μισθούς.

"Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά, ενώ κρατούσε σε ομηρία δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, να εξαγγείλει το μέτρο του. Εμείς του λέμε σήμερα από το Ηράκλειο, να ακολουθήσει την πρόταση των εργαζομένων και να μην ανακοινώσει ούτε ευρώ λιγότερο από την πρόταση της ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό, ιδιαίτερα λόγω της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό οφείλει να απελευθερώσει τις τριετίες, ώστε οι αμειβόμενοι με τις κατώτερες αποδοχές να εξελιχθούν επιτέλους μισθολογικά - και οφείλει επίσης να κηρύξει ως υποχρεωτικές τις κλαδικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με πρώτη αυτή των ξενοδοχοϋπαλλήλων που αφορά ιδιαίτερα την Κρήτη και χιλιάδες εργαζόμενους στο νησί μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα" ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κάνοντας επίθεση σε Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε πως "αυτοί οι δύο παίκτες του πολιτικού συστήματος έχουν μόνο μία αρχή: είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα μόνο για τη θέση της εξουσίας. Εργαλειοποιούν τις καταστάσεις: ο ένας έλεγε θα αλλάξει την Ελλάδα και θα φέρει ισχυρούς θεσμούς και ο άλλος έλεγε ότι θα φέρει κοινωνική δικαιοσύνη. Τα αποτελέσματα τα βιώνετε σήμερα στο πετσί σας. Η Ελλάδα ζει τεράστιες ανισότητες, έχει χαμένες ευκαιρίες με τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, για πρώτη φορά μπαίνει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα δημοκρατίας".

"Όταν προέκυψε ένα σκάνδαλο που αφορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενέπλεκε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σε πόσα λεπτά αντιδράσαμε δείχνοντας ότι εμάς δεν μας κρατάει κανείς, ότι έχουμε πάρει απόφαση στα φαινόμενα που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην πολιτική, να είμαστε αμείλικτοι - και είναι μια προσωπική μου δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό" είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. "Ας σκεφτούν οι πολίτες: Έδειξε την ανάλογη ευαισθησία ο κύριος Μητσοτάκης για τον ανιψιό του, τον πρωταγωνιστή των υποκλοπών που έκανε ό,τι μπορούσε να προστατέψει αυτόν και τις εμπλεκόμενες εταιρείες; Όχι βέβαια. Έκανε το ίδιο ο κύριος Τσίπρας με τον κολλητό του, όταν τον καταδίκασε με 13-0 το Ειδικό Δικαστήριο για το διαγωνισμό και την εμπορία τηλεοπτικών αδειών με ισχυρά συμφέροντα στο παρασκήνιο; Ίσα-ίσα τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο" είπε στη διάρκεια της ομιλίας του.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το δίλημμα των εθνικών εκλογών, όπως είπε, "δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης, δεν είναι Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Το πραγματικό δίλημμα είναι. ή ένα κράτος λάφυρο των εκάστοτε κυβερνώντων, για να το αξιοποιούν με μόνο στόχο το πελατειακό κράτος και την ενίσχυση της εξουσίας τους, ή ένα κράτος εγγυητής του δημοσίου συμφέροντος".

Στην εκδήλωση πραγματοποίησαν παρεμβάσεις, ο Νίκος Χριστοδουλάκης, πρώην υπουργός και επικεφαλής του In Social, ο Δημήτρης Σπυράκος, συντάκτης του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας και γραμματέας του τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας των Δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, αναπληρωτής γραμματέας του ίδιου τομέα.

