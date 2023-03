Κόσμος

Κολομβία: Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο - Δεκάδες νεκροί

Έκρηξη εξαιτίας συσσώρευσης μεθανίου την Τρίτη σε στοά ορυχείου άνθρακα στην κεντρική Κολομβία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι, κατά τον οριστικό απολογισμό που δημοσιοποίησαν χθες Πέμπτη οι αρχές, οι οποίες εξάλλου έκαναν γνωστό πως ανεστάλη η άδεια εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, εκχωρημένη στον κολομβιανό όμιλο Minminer.

«Δυστυχώς, 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Σουτατάουσα», στον νομό Κουντιναμάρκα, ανέφερε χθες Πέμπτη μέσω Twitter ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

Πρόκειται για μια από τις χειρότερες τραγωδίες αυτής της φύσης τα τελευταία χρόνια στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου τα τραγικά δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία είναι συχνά.

Η Κολομβία κατέγραψε 1.260 ατυχήματα και δυστυχήματα αυτού του είδους από το 2011 ως τον Μάιο του 2022, με ετήσιο μέσο απολογισμό 103 νεκρούς, κατά τα επίσημα δεδομένα (148 νεκροί το 2021).

Ο νομάρχης Νικολάς Γκαρσία είχε ανακοινώσει προχθές Τρίτη πως ένδεκα εργαζόμενοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο ορυχείο μετά την έκρηξη και ότι διεξαγόταν επιχείρηση για να βρεθούν και να σωθούν άλλοι δέκα παγιδευμένοι.

Συνολικά, 30 άνθρωποι δούλευαν στο ανθρακωρυχείο όταν έγινε η έκρηξη. Η εγκατάσταση βρίσκεται περίπου 75 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά.

Την κούρσα με τον χρόνο, καθώς το οξυγόνο λιγόστευε στις κοιλότητες του ορυχείου, εμπόδισαν πολλές καταρρεύσεις στις στοές.

Οι ανθρακωρύχοι είχαν παγιδευτεί 900 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, στις στοές έξι ορυχείων συνδεόμενων μεταξύ τους, πολλές από τις οποίες κατέρρευσαν στην αλυσιδωτή αντίδραση που προκάλεσε η έκρηξη.

«Δυστυχώς δεν επέζησε κανένας, μας ράγισε η καρδιά», ανέφερε χθες Πέμπτη μέσω Twitter ο νομάρχης Γκαρσία, ανακοινώνοντας το τέλος της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Το δυστύχημα έγινε όταν «συγκέντρωση» μεθανίου ήρθε σε επαφή με «σπίθα που προκάλεσε σκαπάνη» εργάτη, εξηγούσε προχθές Τετάρτη.

Η άδεια εκμετάλλευσης που είχε εκχωρηθεί στον κολομβιανό όμιλο Minminer, ο οποίος διαχειρίζεται το ορυχείο, ανεστάλη για τη διάρκεια της έρευνας που διενεργείται, δήλωσε ο δήμαρχος στη Σουτατάουσα, ο Χάιμε Αρέβαλο, στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu.

Οι αρχές θέλουν να εξακριβώσουν αν το ανθρακωρυχείο διέθετε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για να γίνεται εξαερισμός όπως πρέπει. Προκειμένου το μεθάνιο να μη «μετατρέπεται σε εκρηκτικό», χρειάζεται «συγκεκριμένη εγκατάσταση εξαερισμού και σύστημα επιτήρησης ικανό να ηχεί συναγερμό» αν ενσκήπτει πρόβλημα, εξήγησε ο Χαβιέρ Πάβα, διευθυντής της εθνικής μονάδας αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών (UNGRD).

«Πρέπει να υπάρχει σχέδιο διαχείρισης κινδύνων» και οι εργαζόμενοι πρέπει να περνούν από εκπαίδευση για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, πρόσθεσε μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Canal Institucional.

Κυρίως νέοι

Συγγενείς των ανθρακωρύχων μεταφόρτωσαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες των θυμάτων, στην πλειονότητά τους νέων ανδρών.

Η Σουτατάουσα και κοντινοί δήμοι έχουν μακρά παράδοση στην εκμετάλλευση ανθρακωρυχείων.

Εργαζόμενοι στο ανθρακωρυχείο που διασώθηκαν αφηγήθηκαν πως μετά την έκρηξη ακολούθησε χάος.

«Δούλευα όταν άκουσα κρότο», κατόπιν «νόμιζα πως θα πέθαινα από ασφυξία και δεν έβλεπα τίποτα», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χοσελίτο Ροδρίγκες, ανθρακωρύχος 33 ετών. «Δόξα το Θεό βγήκαμε σώοι, όμως άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί», πρόσθεσε αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου εισήχθη με αναπνευστική ανεπάρκεια.

Τα δυστυχήματα στα μεταλλεία και στα ορυχεία, κυρίως εξαιτίας συγκεντρώσεων μεθανίου, είναι συχνά στην Κολομβία, ειδικά σε παράνομες εκμεταλλεύσεις, που αφθονούν.

Ο πρόεδρος Πέτρο έχει ανακοινώσει σχέδιο για την «ενεργειακή μετάβαση», με σκοπό να εγκαταλειφθεί προοδευτικά η εκμετάλλευση του άνθρακα και του πετρελαίου.

«Κάθε θάνατος σε χώρο εργασίας δεν είναι μόνο επιχειρηματική αποτυχία, είναι κοινωνική και κυβερνητική αποτυχία», τόνισε χθες.

Το πετρέλαιο, ο άνθρακας και τα μεταλλεύματα που εξορύσσονται νόμιμα είναι τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της Κολομβίας.

Τουλάχιστον 130.000 άνθρωποι εργάζονται νόμιμα σε ορυχεία και μεταλλεία στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής. Όμως συνδικάτα καταγγέλλουν συχνά τις άσχημες συνθήκες εργασίας, την έλλειψη εξοπλισμού προστασίας και τα ατελείωτα ωράρια.

Το χειρότερο δυστύχημα αυτής της φύσης στην πρόσφατη ιστορία της Κολομβίας έγινε τον Ιούνιο του 2010, όταν 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

