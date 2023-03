Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής 6χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ μετά καταγγελία για απόπειρα αρπαγής 6χρονου στα Άνω Λιόσια.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ μετά καταγγελία για απόπειρα αρπαγής 6χρονου στα Άνω Λιόσια, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, από άτομα που επέβαιναν σε μαύρο τζιπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσέγγισαν τον 6χρονο στην οδό Γοργοποτάμου και αποπειράθηκαν να τον αρπάξουν. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί και τότε τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συγκεντρώσουν υλικό από τις κάμερες ασφάλειας και μαρτυρίες για να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Τροχαίο - Πάτρα: Θρήνος για τον αθλητή στίβου που σκοτώθηκε (εικόνες)

Παρέμβαση εισαγγελία για διακίνηση “ροζ” βίντεο μαθήτριας σε γυμνάσιο