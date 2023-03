Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Έκλεψαν το αυτοκίνητο 28χρονης - Ήταν μέσα με τον γιο της

Τρόμος για μια 28χρονη και το παιδί της στα Άνω Λιόσια που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους κλέφτες.



Τρόμος για μια 28χρονη το βράδυ της Πέμπτης στα Άνω Λιόσια. Η μητέρα ήταν μαζί με τον γιο της στο αυτοκίνητό της στην οδό Αρκαδίου, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τους κλέφτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 22:30, τρεις άγνωστοι δράστες με απειλή όπλου την διέταξαν να βγει από το όχημα, ενώ πυροβόλησαν και στον αέρα για να την εκφοβίσουν. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η γυναίκα και το παιδί δεν τραυματίστηκαν.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο της ληστείας έναν κάλυκα 9 χιλιοστών, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και γίνεται προσπάθεια να συλλεχθεί υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

