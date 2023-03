Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ανδραβίδα

Πόσο ήταν το μέγεθος του σεισμού και ποιο το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Ανδραβίδα.

Πιο συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 15:45 στην Ηλεία, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 2 χλμ ανατολικά της Ανδραβίδας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 21,3 χλμ.

