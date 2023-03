Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Συγκροτείται το νέο Συντονιστικό Κέντρο Ασφάλειας Σιδηροδρόμων

Ποια θα είναι η έδρα του Συντονιστικού Κέντρου και από ποιους θα απαρτίζεται.

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα υποδομών και μεταφορών, Γ. Γεραπετρίτη, συγκροτείται Συντονιστικό Κέντρο Ασφάλειας Σιδηροδρόμων με έδρα την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών του ΟΣΕ.

Σε αυτό θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΟΣΕ, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και της Hellenic Τrain. Σκοπός της επιτροπής θα είναι ο συντονισμός δράσεων που αφορούν τη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας των σιδηροδρόμων.

Η πρώτη συνεδρίαση του συντονιστικού κέντρου θα λάβει χώρα το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023.

