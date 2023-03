Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ - κορονοϊός: σύντομα δεν θα είναι πιο επικίνδυνος από την εποχική γρίπη

Τι αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για την Covid-19.

H Covid-19 θα είναι σύντομα συγκρίσιμη με την απειλή της εποχικής γρίπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος ελπίζει να μειώσει το μέγιστο επίπεδο συναγερμού αυτή τη χρονιά.

«Εκτιμώ ότι φτάνουμε στο σημείο να μπορούμε να θεωρούμε την Covid-19 με τον ίδιο τρόπο που θεωρούμε την εποχική γρίπη, η οποία συνιστά απειλή για την υγεία, ένας ιός που θα συνεχίσει να σκοτώνει, αλλά είναι ένας ιός που δεν διαταράσσει την κοινωνία μας ή τα υγειονομικά μας συστήματα», δήλωσε ο επικεφαλής προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ Μάικλ Ράιαν σε συνέντευξη Τύπου.

Μαζί του, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος διαπιστώνοντας ότι, για πρώτη φορά, ο εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων που αναφέρθηκαν τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες ήταν χαμηλότερος από αυτόν που είχε καταγραφεί όταν χρησιμοποιήσαμε τη λέξη "πανδημία" για πρώτη φορά, πριν από τρία χρόνια».

«Σίγουρα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση σήμερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια της πανδημίας», ανέφερε.

Συνεπώς, δήλωσε «σίγουρος» ότι ο ΠΟΥ θα μπορούσε να μειώσει το μέγιστο επίπεδο συναγερμού «φέτος».

Ο ΠΟΥ κήρυξε αυτήν την «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας» στις 30 Ιανουαρίου 2020 -όταν ο κόσμος κατέγραφε λιγότερα από 100 κρούσματα και κανέναν θάνατο εκτός Κίνας - αλλά ήταν τον Μάρτιο του 2020, όταν ο Τέντρος είχε χαρακτηρίσει πανδημία την κατάσταση, που ο κόσμος αντιλήφθηκε πλήρως τη σοβαρότητα της απειλής για την υγεία.

«Είχαμε κηρύξει παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία για να παροτρύνουμε τις χώρες να λάβουν αποφασιστική δράση, αλλά δεν το έκαναν όλες», ανέφερε σήμερα.

«Τρία χρόνια αργότερα, έχουν αναφερθεί σχεδόν επτά εκατομμύρια θάνατοι από την Covid-19, αν και γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των θανάτων από αυτήν είναι μεγαλύτερος», συμπλήρωσε.

