Η Μπίλι Άιλις κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός

Ο μυστηριώδης χαρακτήρας της, με το όνομα «Ίβα» κρατείται κρυφός, αλλά ήδη φημολογείται ότι είναι επικίνδυνη θεραπεύτρια ή ηγέτιδα μιας αποκλειστικά γυναικείας αίρεσης.

Η Μπίλι Άιλις κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στη νέα σειρά του Ντόναλντ Γκλόβερ, «Swarm».

Η σειρά τρόμου/θρίλερ που διαδραματίζεται το 2016-2018 ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα που ονομάζεται Ντρε (Ντόμινικ Φίσμπακ), η εμμονή της οποίας με μία από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ του κόσμου, καθώς και ένα απροσδόκητο τραύμα που αφορά την αδερφή της, Μαρίσα (Chloe Bailey), την οδηγεί σε ένα σκοτεινό ταξίδι σε όλη τη χώρα.

Η Μπίλι Άιλις κοινοποίησε σύντομο στιγμιότυπο από τη συμμετοχή της στη σειρά «Swarm».

