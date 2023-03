Παράξενα

Κρήτη - απάτη: της το έπαιζε ερωτευμένος και της “έφαγε” χιλιάδες ευρώ

Πώς ο επιτήδιος, υποσχόμενος αγάπη εξαπάτησε την γυναίκα στην Κρήτη.

Θύμα απάτης έπεσε μία γυναικα από το Ηράκλειο Κρήτης, μετά από τη διαδικτυακή γνωριμία της με έναν άνδρα.

Πιο συγκεκριμένα, μία 41χρονη στις αρχές Φεβρουαρίου γνώρισε διαδικτυακά έναν άνδρα. Και οι δύο είχαν συχνή επικοινωνία με την 41χρονη να πείθεται ότι εκείνος την έχει ερωτευτεί. Ο άγνωστος δράστης της είχε πει ότι έμενε στο εξωτερικό ωστόσο ήταν διατεθειμένος να έρθει στην Ελλάδα και να μείνουν μαζί.

Μάλιστα, την έπεισε να του καταβάλει κάποια χρήματα προκειμένου να μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα.

Συνολικά, η 41χρονη από τις 4 Φεβρουαρίου έως και τις 9 Μαρτίου του είχε στείλει 9 εμβάσματα με 105.600 ευρώ!

Η ίδια τελικά αντιλήφθηκε πως επρόκειτο για απάτη και προχθές πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό.

