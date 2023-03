Κόσμος

Μεξικό: Συμμορία άρπαξε και σκότωσε έξι γυναίκες

Οι γυναίκες εξαφανίστηκαν στις 7 Μαρτίου από την πόλη Σελάγια, μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από τη βία των συμμοριών.

Μέλη μια συμμορίας απήγαγαν και σκότωσαν έξι γυναίκες στην Πολιτεία Γκουαναχουάτο του κεντρικού Μεξικού αυτόν τον μήνα και στη συνέχεια έκαψαν τα θύματα. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόνο τα πέντε από τα θύματα, ανακοίνωσαν οι πολιτειακές εισαγγελικές αρχές.

Ο γενικός εισαγγελέας Κάρλος Σαμαρίπα είπε ότι τα μέλη μιας συμμορίας άρπαξαν τις γυναίκες και τις σκότωσαν στην κοντινή πόλη Χουβεντίνο Ρόσας, στα βορειοδυτικά της Σελάγια. «Εκείνοι μετέφεραν τις έξι νεαρές γυναίκες στο Χουβεντίνο Ρόσας, σε ένα μέρος όπου αργότερα τις σκότωσαν», είπε ο Σαμαρίπα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Έχουν συλληφθεί «πολλοί ύποπτοι», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό τους.

Ομάδες ειδικών εργάζονται ακόμη στο σημείο όπου βρέθηκαν τα πτώματα, τα οποία ήταν σχεδόν αποτεφρωμένα. Από τα λείψανα που εντοπίστηκαν εξακριβώθηκαν οι ταυτότητες των πέντε γυναικών.

