Κατάρρευση της Silicon Valley Bank: Βουλευτές ζητούν να ερευνηθεί ο ρόλος της Goldman Sachs

Την περασμένη Παρασκευή οι ρυθμιστικές αρχές της Καλιφόρνιας έκλεισαν την SVB και ανέθεσαν τη διαχείριση στον FDIC.



Μια ομάδα Δημοκρατικών βουλευτών, με επιστολή που απευθύνεται στις ρυθμιστικές αρχές και το υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητά να διερευνηθεί ο ρόλος της Goldman Sachs Group Inc στην κατάρρευση της τράπεζας Silicon Valley Bank, όπως ανέφερε το γραφείο του βουλευτή Άνταμ Σιφ. Η επιστολή απευθύνεται στον υπουργό Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) Γκάρι Γκένσλερ και τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) Μάρτιν Γκρίνμπεργκ. Την υπογράφουν ο Σιφ και άλλα 19 μέλη του Κογκρέσου της Καλιφόρνιας.

«Θέλουμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για τον ρόλο της Goldman Sachs Group στην παροχή συμβουλών στην SVB και την αγορά του χαρτοφυλακίου ομολόγων της» αναφέρουν σε αυτήν την επιστολή. Την περασμένη Παρασκευή οι ρυθμιστικές αρχές της Καλιφόρνιας έκλεισαν την SVB και ανέθεσαν τη διαχείριση στον FDIC. Σήμερα, η μητρική εταιρεία SVB Financial Group ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο Κεφάλαιο 11 του πτωχευτικού κώδικα.

Μια πηγή προσκείμενη στην υπόθεση είπε στο πρακτορείο Reuters αυτήν την εβδομάδα ότι οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν την κατάρρευση της SVB, τη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ μετά την πτώχευση της Washington Mutual το 2008. Η Goldman Sachs δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει την επιστολή των βουλευτών. Η SVB αποκάλυψε τον ρόλο της Goldman Sachs ως αγοράστριας του χαρτοφυλακίου ομολόγων της στις 14 Μαρτίου, την τελευταία ημέρα των τεσσάρων εργάσιμων που δίνει η SEC για να δημοσιοποιούνται τέτοιες πληροφορίες, πρόσθεσαν οι βουλευτές.

«Καθώς η Goldman Sachs είναι σε θέση να ωφεληθεί από την κατάρρευση της SVB, σας προτρέπουμε θερμά να αναλύσετε εάν η Goldman Sachs λειτούργησε τηρώντας «απόσταση ασφαλείας» ως σύμβουλος της SVB», σημειώνουν στην επιστολή τους.

