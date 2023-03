Αθλητικά

Πάλη: Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης πρωταθλητής Ευρώπης στο Βουκουρέστι

Πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 23ων αναδείχτηκε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στο Βουκουρέστι.

Νίκησε με 6-4 στα σημεία τον Γεωργιανό, Βλαντιμέρι Γκαμκρελίτζε και υπερασπίστηκε τίτλο του στον τελικό Κ23 στην κατηγορία των 79 κιλών. Ο νεαρός παλαιστής έχανε 4-3, 6’’ πριν το τέλος, αλλά σε εκείνο το σημείο κέρδισε δύο πόντους για λάθη.

Ο Γεωργιανός έκανε ένσταση, αλλά την έχασε και ο Έλληνας αθλητής κέρδισε άλλον έναν πόντο.

Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική επιτυχία του Κουγιουμτσίδη στο ευρωπαϊκό στερέωμα, αφού πέρυσι είχε κερδίσει τον τίτλο τόσο στην Κ23, αλλά και στην κατηγορία των ανδρών.

