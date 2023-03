Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: Πορεία μνήμης για τα θύματα του Άουσβιτς (βίντεο)

Στην πορεία μνήμης συμμετείχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.



Κρατώντας λευκά μπαλόνια και με το σύνθημα «Ποτέ Ξανά», πλήθος κόσμου συμμετείχε σήμερα στην Πορεία Μνήμης για την εξόντωση των 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης και τα άλλα θύματα του ναζισμού της πόλης.

Η πορεία - στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας - ξεκίνησε στις 11.30 το πρωί από την πλατεία Ελευθερίας και κατέληξε στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί απ' όπου 80 χρόνια πριν αναχώρησε ο πρώτος συρμός για το Άουσβιτς.

«Βρισκόμαστε εδώ, στον απόηχο της τραγωδίας των Τεμπών, την οποία ολόκληρη η ελληνική κοινωνία βιώνει με αισθήματα βαθιάς συντριβής, για να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη ενός από τα πλέον επαίσχυντα και οδυνηρά συμβάντα του 20ου αιώνα», είπε στην ομιλία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Με την Πορεία Μνήμης τιμάμε τα θύματα του ναζισμού, του φασισμού, του αντισημιτισμού, συμμετέχουμε στο πένθος των απογόνων τους, αφουγκραζόμαστε τον αποκαλυπτικό λόγο των ελάχιστων επιζώντων, ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τους χιλιάδες πολίτες που πορεύονται στην ίδια διαδρομή, από τα γκέτο στον σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας πράξη το πανανθρώπινο σύνθημα ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ», επισήμανε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

