Δυτική Όχθη: Πυροβολισμοί Παλαιστινίων – Ισραηλινών (εικόνες)

Τραυματίες και από τις δύο πλευρές μετά το αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα παράλληλα με τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Αίγυπτο.

Δύο Ισραηλινοί τραυματίστηκαν σήμερα από σφαίρες, εκ των οποίων ένας σοβαρά, στη Χουάρα, μια παλαιστινιακή πόλη στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε η Magen David (Mada), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι “ένας τρομοκράτης άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινού οχήματος, πλήττοντας δύο αμάχους” στη Χουάρα.

Επί τόπου “εντοπίσαμε δύο τραυματίες, εκ των οποίων έναν σε σοβαρή κατάσταση, με τραύματα στο πάνω μέρος του κορμού, και μία γυναίκα σε κατάσταση πανικού. Τους προσφέραμε τις πρώτες βοήθεια και απομακρύνθηκαν με ασθενοφόρο”, σημείωσε ένας από τους διασώστες, ο Τομέρ Φέιν, σε βίντεο που ανήρτησε η Mada.

Σύμφωνα με τον στρατό, ο δράστης συνελήφθη, αφού “στρατιώτες και ένας από τους δύο τραυματισμένους πολίτες απάντησαν ρίχνοντας πραγματικές σφαίρες εναντίον του και τραυματίζοντάς τον”.

Σύμφωνα με τα Παλαιστινιακά Μέσα, ένας νεαρός δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς και εποίκους, ενώ λίγο αργότερα έκλεισαν όλα τα check points προς την πόλη Ναμπλούς.

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που η Αίγυπτος φιλοξενεί Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους αξιωματούχους στο θέρετρο του Σαρμ ελ-Σέιχ, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας, η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και την Ιορδανία, για να περιοριστεί το κύμα βίας στη Δυτική Όχθη ενόψει του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού.

Χωρίς να αναλάβουν την ευθύνη για την επίθεση η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ σε ξεχωριστές τους ανακοινώσεις, αλλά με παρόμοια φρασεολογία, έκαναν λόγο για “λογική απάντηση στα εγκλήματα της ισραηλινής κατοχής”.

Τα δύο παλαιστινιακά κινήματα έχουν δηλώσει ότι αντιτίθενται στις σημερινές συνομιλίες.

Από την αρχή του έτους έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό ή εποίκους 86 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους μέλη ένοπλων οργανώσεων και άμαχοι, εκ των οποίων ανήλικοι. Από την ισραηλινή πλευρά έχουν χάσει τη ζωή τους 12 άμαχοι, εκ των οποίων τρεις ανήλικοι, ένας Ισραηλινός αστυνομικός και μία Ουκρανή, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημες ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

