UNICEF: Χίλια παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα στον κόσμο επειδή ήπιαν μολυσμένο νερό

Σοκάρουν τα στοιχεία της UNICEF για τα παιδιά που πεθαίνουν εξαιτίας ασθενειών που τους προκάλεσε η πόση μολυσμένου νερού.



Το μολυσμένο νερό και η έλλειψη υποδομών υγιεινής θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή σχεδόν 200 εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο, τονίζει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

Καθημερινά, πάνω από 1.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών πεθαίνουν εξαιτίας ασθενειών που τους προκάλεσε η πόση μολυσμένου νερού, η έλλειψη καθαρισμού του νερού και υγιεινής, αναφέρει η UNICEF.

Συνολικά 190 εκατομμύρια ανήλικα σε 10 αφρικανικές χώρες διατρέχουν κίνδυνο, σύμφωνα με την ανάλυση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά.

Η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική σε κράτη της δυτικής και της κεντρικής Αφρικής, πιο συγκεκριμένα στο Μπενίν, στην Μπουρκίνα Φάσο, στο Καμερούν, στο Τσαντ, στην Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γουινέα, το Μαλί, τον Νίγηρα, τη Νιγηρία και τη Σομαλία, διευκρινίζει.

Πολλές από τις χώρες αυτές μαστίζονται από αστάθεια και ένοπλες συρράξεις, κάτι που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση των παιδιών σε καθαρό νερό.

Μεθαύριο Τετάρτη είναι η διεθνής Ημέρα για το Νερό. Είναι επίσης η ημέρα που ξεκινά η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό στη Νέα Υόρκη. Σκοπός είναι να εξεταστεί το εύρος στο οποίο μπορούν να επιτευχθούν συμφωνημένοι στόχοι, ιδίως ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό για όλους μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμια κλίμακα —ή με άλλα λόγια, ο ένας στους τέσσερις— δεν έχει σήμερα πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό.

