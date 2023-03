Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Κρίνεται η τύχη του για τα κορονοπάρτι

Πολιτική θύελλα ενδέχεται να προκαλέσει η ποινή του πρώην Πρωθυπουργού της Βρετανίας.

Του Ισαάκ Καρυπίδη

Σήμερα αναμένεται να δημοσιευτούν τα επιχειρήματα του Μπόρις Τζόνσον σχετικά με τα λεγόμενα κορονοπάρτι που πραγματοποιηθήκαν στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο του 2021 είχε υποστηρίξει εντός του βρετανικού κοινοβουλίου «πως αγνοούσε ότι οι συγκεντρώσεις αυτές παραβίαζαν τους κανόνες» που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του και έχει παραπεμφθεί σε επταμελής επιτροπή του κοινοβουλίου η οποία θα εξετάσει αν έλεγε ψέματα ή όχι.

Ο φάκελος των επιχειρημάτων του, με τα αποδεικτικά στοιχεία, φτάνει τις 50 σελίδες. Όλα αυτά θα τα παρουσιάσει ο ίδιος στην επιτροπή την Τετάρτη η οποία και θα κρίνει αν τελικά ο Μπόρις Τζόνσον προσπάθησε να «παραπλανήσει» την Βουλή. Αν κριθεί ένοχος η υπόθεση του θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια της Βουλής των Κοινοτήτων η οποία και θα αποφανθεί για την ποινή του.

Αν το κοινοβούλιο του επιβάλει ποινή από 10 ή περισσότερες μέρες αναστολής των βουλευτικών του καθηκόντων τότε θα προκληθούν ενδιάμεσες εκλογές για την βουλευτική του έδρα.

Η υπεραστική του ομάδα εκτιμά πως ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα δικαιωθεί υποστηρίζοντας πως οι συγκεντρώσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ έγιναν κατά τη διάρκεια εργάσιμης μέρας και ότι ο πρώην πρωθυπουργός ενήργησε με «καλή πίστη».

