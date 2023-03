Κοινωνία

Τρίκαλα - ασέλγεια σε ανήλικη: Στον Εισαγγελέα ο 84χρονος κατηγορούμενος

Τι υποστήριξε ο ηλικιωμένος άνδρας και πότε αναμένεται η απολογία του.

Στην Εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, ο 84χρονος που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στα Τρίκαλα το Σάββατο, κατηγορούμενος για ασέλγεια εις βάρος 17χρονης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην Ασφάλεια Τρικάλων είχαν περιέλθει πληροφορίες για το περίεργο "δέσιμο” του ηλικιωμένου με την ανήλικη και παρακολουθούνταν οι κινήσεις τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 84χρονος φέρεται να αρνείται ότι υπήρξε ολοκληρωμένη πράξη, ενώ το ποσό που φέρεται να έδινε στην 17χρονη ήταν 20 ευρώ.

Αναμένεται να απολογηθεί και στην Ανακρίτρια την Τρίτη ή την Τετάρτη και αναλόγως να αποφασιστεί η προφυλάκισή του ή όχι.

Σημειώνεται ότι δεν φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή τρίτου προσώπου έως τώρα, με τις Αστυνομικές Αρχές να αναζητούν τη μητέρα της 17χρονης η οποία κατηγορείται για παραμέλιση ανηλίκου, ενώ διερευνάται πιθανή εμπλοκή της στην υπόθεση.

