Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Λιότσιος: Υπήρχαν διαθέσιμα 13 εναέρια μέσα που δεν επιχείρησαν καν να πετάξουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσιος υποστήριξε ότι από νωρίς υπήρχε εικόνα της κατάστασης.



Για δέκατη ημέρα βρίσκεται στο βήμα του μάρτυρα ο δικαστικός πραγματογνώμονας, ο οποίος ερεύνησε τις συνθήκες που μετέβαλαν σε τραγωδία με 104 νεκρούς την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική τον Ιούλιο του 2018.

Ο επιπυραγός Δημήτρης Λιότσιος που δέχεται ερωτήσεις από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, αναφέρθηκε και σήμερα στην εικόνα χάους και αλαλούμ που διαπίστωσε ότι υπήρχε ως προς τα εναέρια μέσα. Ο μάρτυρας είπε πως, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε, τις κρίσιμες ώρες της φονικής πυρκαγιάς υπήρχαν διαθέσιμα 13 εναέρια μέσα και αυτό ήταν σε γνώση του ΕΣΚΕ.

Η συνήγορος υπεράσπισης του τότε αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη επισήμανε στον μάρτυρα ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ καταθέσεων πιλότων εναέριων και των καταγραφών στο χειρόγραφο ημερολόγιο του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης. Του είπε επίσης πως σε καταθέσεις τους στον ανακριτή πιλότοι δήλωσαν πως αν πετούσαν την ημέρα εκείνη, λόγω των καιρικών συνθηκών πιθανότατα θα είχε συμβεί ατύχημα.

«Μα μόνο με λιακάδα δηλαδή μπορούν να πετούν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα; Έγινε προσπάθεια να απογειωθούν και δήλωσαν αδυναμία; Τώρα τι μπορώ να πω εγώ υποθετικά..» απάντησε ο μάρτυρας ο οποίος επανέλαβε πως θα μπορούσαν να πετάξουν συγκεκριμένα εναέρια μέσα και ότι δεν προέκυψε πως επιχείρησαν και δεν τα κατάφεραν.

Ο μάρτυρας κατά την εξέταση του οποίου προέκυψαν διαφορές στις καταγραφές του χειρόγραφου ημερολόγιου του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης και στις καταθέσεις των πιλότων των πυροσβεστικών, είπε, για ακόμη μία φορά, πως από νωρίς υπήρχε εικόνα της κατάστασης.

Επικαλέστηκε μάλιστα ο κ. Λιότσιος, μια φωτογραφία που είχε ανέβει στις 17:03 σε λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο κατηγορούμενος πρώην επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από το το ΕΣΚΕ. «Εκείνη την ώρα ήταν όλοι συγκεντρωμένοι και οι πληροφορίες ήταν σε γνώση όλων» επεσήμανε ο επιπυραγός.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός - Ιατροδικαστής: Τα τραύματα από το δρεπάνι δεν μπορούσαν από μόνα τους να προκαλέσουν θάνατο

Πέθανε ο Σπύρος Σημίτης

Δολοφονία - Ξάνθη: Ο αρραβώνας ανηλίκων που οδήγησε στο φονικό