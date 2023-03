Οικονομία

FREENOW: 25% ανάπτυξη το 2022 στην Ελλάδα

Χρονιά των ρεκόρ αποδείχθηκε το 2022 για την FREENOW, η οποία συνεχίζει και στο τρέχον έτος την δυναμική πορεία της,

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, «Η Beat έγινε FREENOW και συνεχίζει να αποτελεί την κορυφαία εφαρμογή εύρεσης ταξί των Ελλήνων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα της αγάπης και της εμπιστοσύνης εκατομμυρίων επιβατών ήταν η δημοφιλής εφαρμογή να καταγράψει ανάπτυξη που αγγίζει το 25% σε σχέση με το 2021 και 48% σε σχέση με το 2019 στην ελληνική αγορά. Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο του 2023, με τη FREENOW να καταγράφει 28% αύξηση των εσόδων της σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2022.

Αθροιστικά, κατά την ενδέκατη χρονιά λειτουργίας της εφαρμογής, οι συνεργαζόμενοι οδηγοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διένυσαν συνολικά 62,149,252 km για διαδρομές μέσα από την πλατφόρμα, μια απόσταση λίγο μεγαλύτερη από 1590 φορές το γύρο της Γης. Είναι χαρακτηριστικό πως τα έσοδα των οδηγών που συνεργάζονται με την εφαρμογή αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με το 2021 ανά διαδρομή, ενώ με την εισαγωγή στη νέα πλατφόρμα της FREENOW το 95% των αιτημάτων για διαδρομή με ταξί εξυπηρετούνται άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση, γεγονός που έχει οδηγήσει σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών ιστορικά για την εφαρμογή. Συνολικά, 7,000 οδηγοί μεταφέρθηκαν στην πλατφόρμα της FREENOW, αριθμός που αντιστοιχεί σε όλους τους ενεργούς οδηγούς της Beat τους τελευταίους 12 μήνες λειτουργίας της, ενώ οι νέες εγγραφές οδηγών απευθείας στην εφαρμογή της FREENOW ξεπέρασαν τις 500 σε μόλις τέσσερις μήνες. Στο τέλος του 2022, ο μέσος όρος βαθμολογίας των οδηγών που συνεργάζονται με την εφαρμογή βρίσκεται στο 4.84/5, ενώ σχεδόν ένας στους δύο επιβάτες επέλεξαν την ηλεκτρονική πληρωμή για τις διαδρομές τους.

Το 2022 ήταν ένα έτος σταθμός για την κοινωνική προσφορά της FREENOW. Από την πρώτη στιγμή της εισβολής στην Ουκρανία η FREENOW έδωσε τη δυνατότητα στους επιβάτες της σε όλη την Ευρώπη να συνεισφέρουν μέσα από τις διαδρομές τους με την εφαρμογή, με τους Έλληνες -μεταξύ άλλων- να συμβάλουν στη συγκέντρωση 2,000,000€ προς το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για τη στήριξη του ουκρανικού λαού.

Πέρα όμως από την ανάπτυξη της, η FREENOW συνεχίζει να επενδύει στο ταλέντο των Ελλήνων. Η εταιρεία λειτουργεί ήδη δύο Hubs που εξυπηρετούν τις κεντρικές λειτουργίες στην Ευρώπη, αυξάνοντας τον αριθμό των εργαζομένων της στην Ελλάδα. Mε τη λειτουργία των δύο Hubs στην Ελλάδα, η FREENOW υποστηρίζει τις γερμανόφωνες, γαλλόφωνες και αγγλόφωνες αγορές, κυρίως στο κομμάτι της υποστήριξης πελατών (customer support), ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ομαλή εγγραφή όλων των νέων οδηγών στην πλατφόρμα της FREENOW (drivers documents validation). Συνολικά, το 57% των υπαλλήλων που εργάζονται σήμερα στην εταιρεία, προσλήφθηκαν από τη FREENOW μετά τον Οκτώβριο του 2022. Χτίζοντας ομάδες ταλαντούχων επαγγελματιών, η FREENOW ενισχύει την καινοτομία στην πόλη επηρεάζοντας θετικά την αστική μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων.

Η FREENOW, το ευρωπαϊκό Super App Μετακίνησης αποτελεί σήμερα την πλατφόρμα με τη μεγαλύτερη προσφορά οχημάτων στην Ευρώπη το 2022. Κατά τη διάρκεια του 2022, η εταιρεία αύξησε τον αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών της περίπου κατά 36% και τον αριθμό των διαδρομών της περίπου κατά 37%. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε 430.000 οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα από ταξί και εναλλακτικές μορφές μετακίνησης όπως car sharing, e-scooters, e-bikes, e-mopeds. Υπολογίζεται πως κάθε ώρα, 315 χρήστες κατεβάζουν την εφαρμογή της FREENOW στις συσκευές τους.

Με αφορμή τη σύνοψη της δραστηριότητας για το 2022, η Ασπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της FREENOW, σημείωσε: “Η FREENOW στηρίζει εδώ και 11 χρόνια αποκλειστικά τους Έλληνες επαγγελματίες οδηγούς ταξί, όντας η μόνη διεθνής πλατφόρμα που πληρώνει όλους τους φόρους και το ΦΠΑ στην Ελλάδα. Τα θεμέλια που δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ως Beat, μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε μια επιτυχημένη χρονιά, με αποκορύφωμα την επιτυχημένη μετάβαση από ένα ιστορικό και ιδιαίτερα αγαπητό brand, την Beat, στη FREENOW, το Super App Μετακίνησης στην Ευρώπη. Το 2023 αλλάζουμε το τοπίο της μετακίνησης στην Ελλάδα με περισσότερες συνεργασίες και νέες τεχνολογικές καινοτομίες, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των επιβατών και των συνεργατών οδηγών μας. Η FREENOW συνεχίζει να διευρύνει την ομάδα της με ταλαντούχους ανθρώπους που θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για τους επιβάτες, τους οδηγούς και τις πόλεις μας. Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε όλα τα κατάλληλα εφόδια να κινηθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη.”

Σχετικά με τη FREENOW:

H FREENOW είναι το Super App Μετακίνησης με το μεγαλύτερο εύρος διαθέσιμων οχημάτων στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια χρήστες σε 10 αγορές και περισσότερες από 150 πόλεις επιλέγουν από τη μεγαλύτερη γκάμα παρχών μετακίνησης, και μπορούν να κάνουν κράτηση για το πλησιέστερο ταξί, αυτοκίνητο ή να επιλέξουν εναλλακτικές λύσεις, όπως ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά μηχανάκια και ηλεκτρικά ποδήλατα. Το FREENOW app ενσωματώνει παρόχους μετακίνησης με τη φιλοδοξία να κάνει τις αστικές μετακινήσεις πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες. Η γερμανική εταιρεία υποστηρίζεται από το BMW Group και το Mercedes-Benz Group. Συνολικά, περίπου 1.850 εργαζόμενοι σε περισσότερα από 27 γραφεία εργάζονται για τη FREENOW, της οποίας ηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος Thomas Zimmermann».

