ΟΣΕ: Η ενιαία τηλεδιοίκηση της Λάρισας άρχισε να φθίνει και να υπολειτουργεί από το 2015

Ο ΟΣΕ απαντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την επίσκεψή του στη Λάρισα.

"Η ενιαία Τηλεδιοίκηση Λάρισας που έλεγχε το τμήμα από Δομοκό μέχρι και Πλατύ, άρχισε σταδιακά να φθίνει και να υπολειτουργεί από το 2015 μέχρι που κατέπεσε εντελώς τα επόμενα χρόνια. Ενδιάμεσα όλη αυτή την περίοδο δεν κατέστη δυνατόν να αναταχθεί και να συντηρηθεί ώστε να λειτουργήσει εκ νέου", αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΟΣΕ, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την επίσκεψή του στη Λάρισα.

"Τα μέσα του 2019 με την επανεκκίνηση της Σύμβασης 717, που είχε σταματήσει, ξεκίνησε το σύνολο των εργασιών για την καταρχήν ανάταξη και θέση σε λειτουργία των τοπικών Τηλεδιοικήσεων από τον ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟ μέχρι το ΠΛΑΤΥ, ώστε εν συνεχεία το σύνολο αυτών (15 στο τμήμα αυτό) να διασυνδεθεί σε ενιαία απεικόνιση και χειρισμό που θα αποτελέσει την ενιαία Τηλεδιοίκηση στο τμήμα από Δομοκό μέχρι Πλατύ" σημείωνει ο ΟΣΕ.

Και προσθέτει:

"Στα πλαίσια της σταδιακής ανάταξης και θέση σε λειτουργία των τοπικών Τηλεδιοικήσεων ήδη από τον Νοέμβριο του 2022 έχουν παραδοθεί με ΔΠΧ και λειτουργούν 7 τοπικές Τηλεδιοικήσεις (ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ, ΔΟΞΑΡΑ, ΟΡΦΑΝΑ. ΚΡΑΝΩΝΑ, ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ & ΛΑΡΙΣΑΣ) ενώ συνεχίζεται και η ανάταξη των υπολοίπων.

Ιδιαίτερα η τοπική Τηλεδιοίκηση του σταθμού της Λάρισας, την οποία όμως δεν επισκέφθηκε ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, έχει πιστοποιηθεί επίσημα και έχουν κατατεθεί στις Ανακριτικές Αρχές αλλά και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτής, αλλά και την κανονική & αδιάληπτη λειτουργία της από τον Νοέμβριο του 2022.

Εν συνεχεία ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είδε τις εγκαταστάσεις της τοπικής Τηλεδιοίκησης στο ΤΧ1 ενώ δεν επισκέφτηκε το Κέντρο Τηλεδιοίκησης Θεσσαλονίκης όπου οι Τηλεδιοικητές Βάρδιας θα τον ενημέρωναν επίσημα αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό προσωπική αντίληψη του αν υπάρχει και λειτουργεί Τηλεδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

Η Τηλεδιοίκηση αυτή τέθηκε σε λειτουργία το 2021, εκτείνεται από τον ΣΣ ΠΛΑΤΥ - ΤΧ1 - ΤΧ5 και από ΤΧ1-ΣΣ ΣΤΡΥΜΩΝΑ γίνονται χαράξεις δρομολογίων, απεικόνιση της κίνησης των τρένων με ενδείξεις Φωτοσημάτων, ενώ έχει λάβει και την πιστοποίηση λειτουργίας ETCS.

Τέλος στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το τοπικό κέντρο Τηλεχειρισμού ΤΧ1 παρουσίαζε προβλήματα λειτουργίας του λόγω παλαιότητας εξοπλισμού και έλλειψης διαθέσιμων ανταλλακτικών. Με σκοπό την επίλυση αυτών η ΕΡΓΟΣΕ υλοποιεί ήδη την Σύμβαση 713 που προβλέπει την ανάταξη και εκσυγχρονισμό του".

