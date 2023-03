Πολιτική

Τσίπρας: Το Κέντρο Τηλεδιοίκησης Λάρισας είναι γιαπί από το καλοκαίρι του 2019

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με μηχανοδηγούς και σταθμάρχες επισκέφθηκε το κέντρο τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού σταθμού της Λάρισας.



Στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τη γραμματέα του κόμματος, Ράνια Σβίγκου, όπου μαζί με μηχανοδηγούς και σταθμάρχες επισκέφθηκε το κέντρο τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «κατά την επίσκεψή του, ο κ. Τσίπρας συζήτησε με εργαζόμενους, μηχανοδηγούς και σταθμάρχες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και για τις δικλείδες ασφαλείας που υπήρχαν μέχρι το 2019 και οι οποίες εν συνεχεία είτε απαξιώθηκαν είτε καταργήθηκαν».

"Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε πως το Κέντρο Τηλεδιοίκησης της Λάρισας, το οποίο "έβλεπε" την κίνηση των τρένων από τον Δομοκό μέχρι το Πλατύ - δηλαδή και το σημείο του δυστυχήματος- και που λειτουργούσε ως τον Ιούλιο του 2019, έχει καταστραφεί πλήρως και μέχρι και σήμερα βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για το ίδιο Κέντρο Τηλεδιοίκησης, για το οποίο η κυβέρνηση διά των υπουργών Γεραπετρίτη και Οικονόμου, αλλά και σήμερα του αρμόδιου Υπουργού κ. Καραμανλή στην Επιτροπή της Βουλής, ισχυρίζεται ψευδώς πως "λειτουργούσε πλήρως»" αποδίδοντας το δυστύχημα αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η αλήθεια και η δικαιοσύνη δεν είναι ένας στόχος ενός κόμματος. Είναι απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας. Και πρώτα από όλα εκείνων, που με τόσο τραγικό και απροσδόκητο τρόπο έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους», δήλωσε ο κ. Τσίπρας μετά την περιοδεία του στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης της Λάρισας.

«Η κυβέρνηση επιχειρεί με ψέματα να συγκαλύψει τις ευθύνες της. Πενήντα επτά αδικαχαμένες ζωές όμως ζητούν απαντήσεις», τόνισε και διερωτήθηκε: «Γιατί ο σταθμός τηλεδιοίκησης της Λάρισας, που τέθηκε εκτός λειτουργίας τον Ιούλιο του 2019 μετά από μία πυρκαγιά, δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, δεν ξαναλειτούργησε ποτέ και είναι σήμερα αυτό το γιαπί;».

«Αν λειτουργούσε δεν θα είχε συμβεί το μοιραίο. Γιατί εδώ και 20 μέρες, οι υπεύθυνες φωνές της κυβέρνησης λένε ψέματα ότι δήθεν όλα λειτουργούσαν κανονικά;», συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και κατέληξε: «Η αλήθεια πρέπει να βγει στο φως. Είναι ευθύνη όλων μας να βγει στο φως. Η συγκάλυψη της αλήθειας αποτελεί ύβρη απέναντι στους ανθρώπους που άδικα έχασαν τη ζωή τους. Και βαραίνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη εξίσου σημαντικά με τις ευθύνες της για την εγκατάλειψη κάθε δικλείδας ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου, που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών».





