Τσίπρας: ο κανόνας Μητσοτάκη είναι απαξίωση του Δημοσίου, ρουσφέτια και πελατειακό κράτος

Τι ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας για την επιστολή του Παύλου Πολάκη.

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την εισήγηση του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, αναφέροντας ότι τέσσερα χρόνια τώρα ο κανόνας της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι η απαξίωση του Δημοσίου, τα ρουσφέτια και το πελατειακό κράτος. Σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη σημείωσε ότι «η διαχείριση της τραγωδίας από τη πλευρά της κυβέρνησης ήταν εξίσου τραγική», κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «από την πρώτη στιγμή προέταξε το ψέμα, την επικοινωνία, τη δικαιολογία».

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά με ενέδρες, παγίδες, εκστρατείες συκοφαντίας μέχρι δολοφονίες χαρακτήρα», ωστόσο τόνισε πως «τίποτε από όλα αυτά δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποτρέψει τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από όλους σοβαρότητα, ενότητα, αφοσίωση στη συλλογική δουλειά και συντροφική αλληλεγγύη, επισημαίνοντας ότι «δεν είμαστε κόμμα των διαγραφών και των προγραφών», όμως «είμαστε κόμμα, που σημαίνει ότι έχουμε κανόνες και συλλογικές επεξεργασίες και κανένας δε μπορεί να βγαίνει έξω από αυτές». Αφού είπε ότι η ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης δεν είχε τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας, πρόσθεσε ότι «η επιστολή του σύντροφου Πολάκη, όμως, μας καλεί να τα συζητήσουμε», «μας αναγκάζει θα έλεγα να επανεκτιμήσουμε και τις αρχικές μας προθέσεις, γιατί είναι πράγματι μια επιστολή γενναίας αυτοκριτικής». «Παρά το γεγονός ότι η αυτοκριτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κομματικής λειτουργίας της Αριστεράς, δεν τη βλέπουμε συχνά και αυτό όντως αποτελεί πράξη πολιτικής ευθύνης», υπογράμμισε. «Μπορούμε όσοι δίνουμε τη μάχη στη πρώτη γραμμή από εδώ και στο εξής να εκπέμπουμε έναν ενιαίο, συγκροτημένο, νηφάλιο και εμπεριστατωμένο πολιτικό λόγο; Το πιστεύουμε; Αν το πιστεύουμε, θα το μπορέσουμε», συμπλήρωσε. Όπως εκτίμησε, «αυτό πρέπει σήμερα να συνεννοηθούμε όλοι και να δεσμευτούμε. Αυτή η δέσμευση είναι που θα κρίνει και τις διαδικαστικές αποφάσεις μας».

«Η τραγωδία των Τεμπών ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Ειδικότερα, ξεκινώντας την εισήγησή του με τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «βρισκόμαστε σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον. Η τραγωδία των Τεμπών ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η ελληνική κοινωνία στη μεγάλη πλειοψηφία της αισθάνεται ανασφάλεια και αγανάκτηση. Αγανάκτηση που γίνεται οργή». Ανέφερε πως «ο καθένας αισθάνεται ότι σε αυτό το τρένο θα μπορούσε να βρίσκεται ο ίδιος ή το δικό του παιδί», σημειώνοντας ότι «καμία δικαιολογία, καμία απόπειρα αποποίησης ευθυνών, συμψηφισμού ή συγκάλυψης δεν μπορεί πια να γίνει πιστευτή. Γιατί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία». «Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, την εποχή που στο κινητό μας τηλέφωνο υπάρχουν εφαρμογές για να βλέπουμε πού βρίσκονται πλοία και αεροπλάνα, ακόμη και οι παραγγελίες μας στις ταχυμεταφορές, δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου δύο τρένων, που για 12 λεπτά κινούνται στην ίδια γραμμή με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Και η ζωή των ανθρώπων που είναι στις αμαξοστοιχίες κρέμεται από τις ενέργειες ενός και μόνο άπειρου και ακατάλληλου σταθμάρχη, που διορίστηκε παράνομα», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι «αυτή η εικόνα διάλυσης και απαξίωσης ενός δημόσιου συστήματος μεταφορών, δυστυχώς, δεν είναι η εξαίρεση. Και αυτό προκαλεί την ανασφάλεια και την αγανάκτηση των πολιτών». Τόνισε πως «τα τελευταία τέσσερα χρόνια αυτός είναι ο κανόνας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απαξίωση δημόσιων οργανισμών. Αποψίλωση προσωπικού. Ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών. Συμπράξεις με ιδιώτες». Σχολίασε ότι «το κοινό καλό, η ποιότητα και κυρίως η ασφάλεια έρχεται σε δεύτερη μοίρα» και πως «αυτό που προέχει είναι το κέρδος για ιδιώτες και το ρουσφέτι, το πελατειακό κράτος για τα γαλάζια παιδιά».

«Από την πρώτη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης προέταξε το ψέμα»

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «η διαχείριση της τραγωδίας από τη πλευρά της κυβέρνησης ήταν εξίσου τραγική» και πως «από την πρώτη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης προέταξε το ψέμα, την επικοινωνία, τη δικαιολογία». «Φταίει ο σταθμάρχης, ήταν η πρώτη δήλωση. Μετά την κατακραυγή, η γραμμή άλλαξε. Φταίμε όλοι, έγινε. Όλοι αλλά κανείς συγκεκριμένα. Όλοι αλλά όχι ο επικεφαλής τού δήθεν επιτελικού κράτους. Που για άλλη μια φορά, δεν ήξερε», επεσήμανε και σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης «δεν ήξερε τη μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα και ότι όσοι διασωληνόνονται εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν. Δεν ήξερε ότι η κ. Μενδώνη διόρισε και κάλυπτε τον Λιγνάδη. Δεν ήξερε ότι ο ανιψιός του παρακολουθεί τη μισή Ελλάδα μέσα από το γραφείο του. Δεν ήξερε και τώρα ότι ο κ. Καραμανλής είχε απαξιώσει πλήρως το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν ήξερε ότι επιτίθονταν στη Βουλή σε όσους βουλευτές μας του έθεταν ερωτήσεις για την ασφάλεια. Και επιδεικτικά απαξίωνε τους εργαζόμενους που του έστελναν εξώδικα».

«Τεράστιες ευθύνες, εγκληματικά λάθη, παραλείψεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

«Τίποτα δεν ήξερε. Ανήξερος και ανεύθυνος πρωθυπουργός», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για «ανεύθυνη και ένοχη κυβέρνηση». Γιατί, συνέχισε, «το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα καταστράφηκε από πυρκαγιά τον Ιούλη του 2019. Και έκτοτε δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, όπως έδειξαν τα χθεσινά συγκλονιστικά τηλεοπτικά πλάνα, είναι γιαπί. Αν λειτουργούσε, δεν θα είχε συμβεί το ατύχημα». Γιατί, πρόσθεσε, «ο μοιραίος σταθμάρχης ήταν παράνομα διορισμένος και δεν θα γινότανε ποτέ σταθμάρχης αν δεν είχε τη στήριξη του κομματικού πελατειακού μηχανισμού της ΝΔ». «Γιατί, όσοι προσέλαβαν με μπλοκάκια, μεταξύ των οποίων και ο μοιραίος σταθμάρχης, ήταν ακατάλληλοι και ανεκπαίδευτοι. Και η ΡΑΣ ζητά τώρα την ανάκλησή τους από θέσεις ευθύνης». Γιατί, είπε ακόμη, «το καλοκαίρι του '19 υπήρχαν 1.200 μόνιμοι στον ΟΣΕ και ειδικά στη Λάρισα 25 σταθμάρχες. Σήμερα μόλις 750 και 10 σταθμάρχες στη Λάρισα. Αποτέλεσμα, το μοιραίο βράδυ να αφήσουν μόνο έναν άπειρο και ανεκπαίδευτο σταθμάρχη». «Γιατί, το δευτεροβάθμιο κέντρο της Καρόλου αποδιαρθρώθηκε το 2020. Γιατί το σύστημα ραδιοσυχνοτήτων επικοινωνία GSMR είχε πλήρως παραδοθεί και το προσωπικό εκπαιδευτεί στη χρήση του από το 2019. Και τέσσερα χρόνια κανείς δεν το έθεσε σε λειτουργία. Γιατί η σύμβαση ΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ προέβλεπε 600 εκατ. επενδύσεις από τον ιδιώτη καθώς και την υποχρέωση του Δημοσίου να προχωρήσουν τα έργα ασφάλειας. Άρθρα που τελικά απορρίφθηκαν στη τελική της μορφή που ψηφίστηκε στη Βουλή», συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «αυτή είναι η αλήθεια» και «αυτές είναι οι τεράστιες ευθύνες, τα εγκληματικά λάθη και οι παραλείψεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Αντί να εκσυγχρονίσει το κράτος, το ξεχαρβάλωσε»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι όμως «υπάρχει και κάτι πιο βαθύ, αυτή η κυβέρνηση κέρδισε την ψήφο του ελληνικού λαού πριν τέσσερα χρόνια με σύνθημα το επιτελικό κράτος και την αριστεία και αντί να εκσυγχρονίσει το κράτος το ξεχαρβάλωσε». Σχολίασε πως «αντί να φέρει άριστους και τεχνοκράτες έφερε τους αρεστούς και επικίνδυνους» και πως «τη μόνη επιτελικότητα στο κράτους, τέσσερα χρόνια τώρα, τη βλέπουμε στις παρακολουθήσεις, στη χειραγώγηση της ενημέρωσης, στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης».

Όπως σημείωσε, «με παλιές συνταγές και με παλιά υλικά δεν μπορεί να οικοδομηθεί το καινούργιο». «Οικογενειοκρατία, πελατειακές λογικές, ευνοιοκρατία, κομματικοί στρατοί και διαφθορά. Αυτό είναι το κράτος της δεξιάς εδώ και δεκαετίες», τόνισε σχολιάζοντας ότι «ένας γόνος της οικογένειας Μητσοτάκη ως πρωθυπουργός και ένας της οικογένειας Καραμανλή ως αρμόδιος υπουργός έμελλε να έχουν την ευθύνη όταν ένα τραγικό δυστύχημα έβγαλε στη επιφάνεια αυτό το παλιό και επικίνδυνο για τον πολίτη κράτος».

«Δική μας ευθύνη να μετασχηματίσουμε το κράτος»

Ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να αλλάξει το κράτος και να το μετασχηματίσει, «με θεσμικές αλλαγές, διαφάνεια, λογοδοσία, αξιοκρατία, αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών, ενίσχυση σε προσωπικό και δομές εκεί που υπάρχει ανάγκη». «Αυτό πρέπει να καταστήσουμε σαφές στους πολίτες, ότι εμείς δεν επιθυμούμε στο γαλάζιο αναποτελεσματικό κομματικό πελατειακό κράτος να βάλουμε ένα άλλο κομματικό κράτος, αλλά επιθυμούμε να αλλάξουμε το κομματικό κράτος, επιθυμούμε ένα αποτελεσματικό και δημοκρατικό κράτος, δίπλα στον πολίτη», υπογράμμισε. Σε αυτό το σημείο, σχολίασε πως γι' αυτό πολλές φορές έχει επαναλάβει «ότι δεν μπορεί ορισμένες προσωπικές παρεμβάσεις να δίνουν την εικόνα ότι θέλουμε να εκδικηθούμε». Όπως είπε, «δικαιοσύνη δεν σημαίνει εκδίκηση», αλλά θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αξιοκρατία, λογοδοσία, περισσότερη δημοκρατία. «Για αυτό και επαναλαμβάνω και δε θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν θα έρθουμε για να γκρεμίσουμε αλλά για να δημιουργήσουμε», συμπλήρωσε.

«Τίποτε δεν μπορεί να αποτρέψει τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές»

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά του μία πολύ δύσκολη εκλογική μάχη και ίσως τη δυσκολότερη που έχει δώσει εώς τώρα, «γιατί γνωρίζουμε ότι απέναντι μας δεν έχουμε μόνο μια αποτυχημένη κυβέρνηση, αλλά ένα καθεστώς νομής και αναδιανομής, που ελέγχει και μεγάλο μέρος της ενημέρωσης». Είπε ότι «η τραγωδία στα Τέμπη που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής απέδειξε, ωστόσο, πως υπάρχουν ρωγμές και το μαύρο δεν μπορεί πάντα να γίνεται άσπρο». Σημείωσε, ωστόσο, πως «οφείλουμε όμως να καταλάβουμε ότι απέναντι στον στόχο μας για πολιτική αλλαγή δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά και όσοι έχουν συμφέρον να τη στηρίξουν», τονίζοντας ότι «οφείλουμε να τα λάβουμε όλα αυτά πολύ σοβαρά υπόψη κάθε μέρα, σε κάθε μας βήμα, κάθε μας πρωτοβουλία, κάθε μας κίνηση».

«Ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά με ενέδρες, παγίδες, εκστρατείες συκοφαντίας μέχρι δολοφονίες χαρακτήρα», επεσήμανε για να προσθέσει πως «όσο η φθορά τους γίνεται πιο φανερή και πλησιάζει η μέρα της ήττας τους τόσο πιο αδίστακτοι θα γίνονται για να την αποτρέψουν». «Τίποτε από όλα αυτά δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποτρέψει τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε.

«Διαπιστευτήρια σοβαρότητας και ενότητας όλων μας και του καθενός»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «ξεκαθάρισε» ότι «για να διαβούμε τον Ρουβίκωνα της νίκης και της αλλαγής είναι αναγκαία τα διαπιστευτήρια που απαιτεί η πραγματικότητα, που απαιτεί η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και η δημοκρατική παράταξη». Μίλησε για «διαπιστευτήρια σοβαρότητας όλων μας και του καθενός, διαπιστευτήρια ενότητας στον καθημερινό αγώνα, αφοσίωσης στο κοινό καλό και τη συλλογική δουλειά, συντροφικής αλληλεγγύης που προσυπογράφει την ηθική της πολιτικής μας».

Είπε ότι «δεν είμαστε κόμμα των διαγραφών και των προγραφών», αλλά πως «αντίθετα, είμαστε κόμμα των εγγραφών, με ανοιχτές πόρτες, διάφανη λειτουργία, ανοιχτή καρδιά». «Αλλά είμαστε κόμμα», υποστήριξε, «που σημαίνει ότι έχουμε κανόνες και συλλογικές επεξεργασίες και κανένας δεν μπορεί να βγαίνει έξω από αυτές». Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε πως «στο κόμμα μας υπάρχουν όλες οι δικλείδες, οι δημοκρατικές δυνατότητες, οι λειτουργίες, για να μη φιμώνεται κανείς και για κανένα λόγο» και πως «αυτή είναι μια αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση του ΣΥΡΙΖΑ». «Αλλά», σημείωσε, «δημόσιες κινήσεις που αποκλίνουν από τις συλλογικές μας αποφάσεις και δεσμεύσεις απογοητεύουν και ενισχύουν τον μύθο ότι είμαστε μία από τα ίδια». «Ε δεν είμαστε μία από τα ίδια. Ούτε στον τρόπο που προσεγγίζουμε την πολιτική, ούτε στις απόψεις, το ήθος, τις θέσεις, τη σχέση στράτευσης και ανιδιοτέλειας», συμπλήρωσε. «Σε ένα περιβάλλον, όμως, επικοινωνιακής υπεροπλίας του αντιπάλου οφείλουμε να το επιβεβαιώνουμε αυτό συνεχώς, ως κόμμα, ως μέλη, και πολύ περισσότερο ως στελέχη του και πολύ περισσότερο όταν η ιστορία μάς ανέδειξε στη μεγάλη δύναμη ελπίδας, δημοκρατίας και δικαιοσύνης, κανένας μας και για κανένα λόγο δεν έχει το δικαίωμα να το ξεχνάει αυτό», τόνισε.

«Επιστολή γενναίας αυτοκριτικής»

Ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι «σήμερα, η ημερήσια διάταξη δεν είχε τα θέματα της εσωτερικής μας λειτουργίας», προσθέτοντας ότι «η επιστολή του συντρόφου Πολάκη, όμως, μας καλεί να τα συζητήσουμε. Μας αναγκάζει, θα έλεγα, να επανεκτιμήσουμε και τις αρχικές μας προθέσεις, γιατί είναι πράγματι μια επιστολή γενναίας αυτοκριτικής». «Παρά το γεγονός ότι η αυτοκριτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κομματικής λειτουργίας της Αριστεράς, δεν τη βλέπουμε συχνά. Και αυτό, όντως, αποτελεί πράξη πολιτικής ευθύνης», υπογράμμισε.

«Οφείλουμε να συνεννοηθούμε όχι τόσο για το διαδικαστικό αλλά για το ουσιαστικό»

Ωστόσο, συνέχισε, «αυτό για το οποίο οφείλουμε να συνεννοηθούμε δεν είναι τόσο το διαδικαστικό αλλά το ουσιαστικό», σημειώνοντας πως «για να κερδίσουμε τις εκλογές δεν αρκεί να έχουμε στόχο να πείσουμε μόνο τα εκλογικά μας ακροατήρια και να αβγατίζουμε τους υποστηριχτές μας από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων». «Για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να κερδίσουμε και αυτούς που στέκονται κριτικά απέναντί μας», ανέφερε συμπληρώνοντας ότι «ο κόσμος αυτός δεν πείθεται ούτε με κραυγές ούτε με τοξικότητα, αλλά με επιχειρήματα και νηφάλιο πολιτικό λόγο». «Αυτό, λοιπόν, έχει αξία να συνεννοηθούμε», τόνισε. «Μπορούμε όσοι δίνουμε τη μάχη στη πρώτη γραμμή από εδώ και στο εξής να εκπέμπουμε έναν ενιαίο, συγκροτημένο, νηφάλιο και εμπεριστατωμένο πολιτικό λόγο; Το πιστεύουμε; Αν το πιστεύουμε, θα το μπορέσουμε», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε: «Αυτό πρέπει σήμερα να συνεννοηθούμε όλοι και να δεσμευτούμε, και αυτή η δέσμευση είναι που θα κρίνει και τις διαδικαστικές αποφάσεις μας».

