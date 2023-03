Life

“The 2Night Show” - Μαμιός: Ο χωρισμός των γονιών του και οι θεατρικές διακρίσεις (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για την πορεία του στη ζωή, την υποκριτική και πώς βίωσε τον χωρισμό των γονιών του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε, το βράδυ της Δευτέρας, στο «The 2Night Show», τον Δημήτρη Μαμιό.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για την πορεία του στη ζωή, την υποκριτική και πώς βίωσε τον χωρισμό των γονιών του.

Ο χωρισμός των γονιών του ήταν ένα γεγονός που τον επηρέασε πολύ στην ζωή του: «Όταν χώρισαν οι δικοί μου ήμουν πέμπτη δημοτικού. Στο σαλόνι υπήρχε πάντα ένα σακάκι του μπαμπά γιατί έπαιρνα ψιλά από τις τσέπες του. Και μια μέρα λες «που είναι το σακάκι;».

Για πρακτικούς λόγους το σκέφτεσαι αλλά από πίσω υπάρχει ιστορία. Η μητέρα μου ήταν πάντα ανοιχτή για τον χωρισμό της. Πρέπει να είχα θυμό μέσα μου που δεν το εκδήλωνα.

Τη σχέση με τον πατέρα μου την ένιωθα σαν κιβώτιο με αλυσίδες που το έχεις κρύψει πολύ μακριά και δεν το αγγίζεις. Με την ψυχοθεραπεία αυτό ξεκλειδώνει και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι κοντά. Κοίτα τον και θα σε κοιτάξει!», είπε ο Δημήτρης Μαμιός στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Μετά από τον χωρισμό η μητέρα του τον έγραψε σε μια ερασιτεχνική θεατρική ομάδα κι εκεί αργότερα ανακάλυψε πως θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική επαγγελματικά.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Μαμιός είπε: «Την απόφαση να γίνω ηθοποιός την πήρα στο Λύκειο. Η μητέρα μου όταν χώρισε έψαχνε τι αρέσει στον καθένα μας και είχαμε γραφτεί σε μια ερασιτεχνική ομάδα θεάτρου. Μου άρεσε πάντα να τραβάω την προσοχή γιατί ήμουν το μεσαίο παιδί. Και στην ερασιτεχνική ομάδα λέει η σκηνοθέτης να διαλέξουμε ένα πρόσωπο της ιστορίας και είπα τον Νέρωνα. Και μου κάνει την εξής ερώτηση «Τι θες να κάψεις;», ενώ συνέχισε λέγοντας πως μέσα από αυτό εξελίχθηκε η σχέση με τον πατέρα του: «Αυτό μου έκανε καλό και στη σχέση με τον πατέρα μου», παραδέχτηκε ο ηθοποιός.

Στην τηλεόραση δεν είχε επιδιώξει να κάνει δουλειές γιατί του δημιουργούσε ανασφάλεια: «Δεν ένιωθα ποτέ έτοιμος να έρθω αντιμέτωπος με την τηλεόραση, ήταν ένα θηρίο. Μπήκα στα βαρέα και ανθυγιεινά απευθείας. Το περιβάλλον δεν είναι το ίδιο. Στο θέατρο νιώθεις μια ασφάλεια, είναι πιο οικογενειακό το περιβάλλον. Ενώ στην τηλεόραση είναι πιο απρόσωπο, κάνεις το γύρισμα και φεύγεις και δεν μπορείς να δεθείς», είπε συγκρίνοντας το θέατρο με την τηλεόραση στο The 2Night Show.

