“Το Πρωινό”: Η καταγγελία της Μουτάφη για Εκκλησία και η απάντηση του εφημέριου (βίντεο)

Απίστευτη καταγγελία από την Ελισάβετ Μουτάφη για εκκλησία στην Αχαρνών. Τι απαντά ο εφημέριος για το περιστατικό στο προαύλιο της εκκλησίας.

Η Ελισάβετ Μουτάφη κατήγγειλε ένα απίστευτο περιστατικό που έζησε στο προαύλιο μίας εκκλησίας στην Αχαρνών.

Η γνωστή ηθοποιός σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram περιέγραψε όσα συνέβησαν, όταν αποφάσισε να βγάλει βόλτα το σκυλάκι της,περνώντας για λίγο από προαύλιο χώρο εκκλησίας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ακούγεται να λέει: «Καλησπέρα σε όλους και όλες. Μόλις γύρισα σπίτι. Είχα μια συγκλονιστική εμπειρία και έχω μεγάλη ανάγκη να τη μοιραστώ μαζί σας. Έβγαλα το σκυλάκι μου, την Αγγελική, βόλτα και στην Αχαρνών είναι μια εκκλησία, Καθολικών μάλλον, δεν ξέρω τι. Έχει ένα προαύλιο και έναν κηπάκο, μπήκα με το σκυλί δεμένο κανονικά, νόμιμα εννοώντας μια βόλτα να κάνω».

«Με έδιωξαν από το προαύλιο της εκκλησίας, είναι ιδιωτικός χώρος. Απ' έξω βέβαια έχει κάτι ταμπέλες που λένε, δεν ξέρω τι πουλάνε, “είδη ευλάβειας” λένε. Μάλλον πουλάνε είδη ευλάβειας. Μάλλον εκκλησιαστικά ήδη. Ο κόσμος μπορούσε να μπει στο προαύλιο, εγώ με το σκυλί απαγορευόταν. Ενώ δεν είχε κόσμο, ένα δύο άτομα είχε. Και αφού είπα ότι δεν μπορεί – εντάξει δεν είμαι και ειδικός – φαντάστηκα ότι ένα προαύλιο εκκλησίας δεν μπορεί να είναι ιδιωτικός χώρος. Στο προαύλιο μπήκα, ούτε καν στην εκκλησία. Με εκβίασαν, με απείλησαν ότι θα με κλειδώσουν μέσα. Η εκκλησία αυτή είναι στην Αχαρνών. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας», αναφέρει στη συνέχεια.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" σε απευθείας σύνδεση, ο Πατέρας Βησσαρίων απάντησε για το περιστατικό τα εξής:

«Εγώ τώρα ενημερώθηκα από την ρεπόρτερ για το περιστατικό. Εχθές δεν ήμουν εδώ. Πάντως αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η εκκλησία είναι καθολική. Έχουμε αυτό το προαύλιο, είναι ιδιωτικός χώρος γιατί δίπλα ακριβώς είναι το σπίτι μας που μένουμε εμείς οι ιερείς. Δεν ξέρω τι ώρα έγινε το περιστατικό, δεν το γνωρίζω.

Δεν απαγορεύονται τα κατοικίδια, αφήνουμε τους πάντες εδώ να μπουν. Πιθανολογώ ότι έγινε κάποια παρεξήγηση. Το απόγευμα εμείς κλείνουμε τον χώρο, γιατί είναι ιδιωτικός. Κλείνουμε το απόγευμα την καγκελόπορτα και λογικά εκείνη την ώρα συνέβη το περιστατικό. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι και η κ. Μουτάφη. Δεν έχουμε ποτέ πρόβλημα.

Μπορεί να ήταν κάποια παιδάκια και μερικές φορές φοβόμαστε αν υπάρχουν λυμένα σκυλάκια. Μήπως ήταν κάποιος ξένος που μπήξε μέσα και δημιούργησε το περιστατικό; Ζητώ συγγνώμη στην κ. Μουτάφη γι’ αυτή την αναταραχή»» τόνισε ο Πατέρας Βησσαρίων.

