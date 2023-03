Οικονομία

Στουρνάρας στην Handelsblatt: Οι ελληνικές τράπεζες είναι ανθεκτικές

Καθησυχαστικός σχετικά με την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών υπό το φως της αναταραχής στον τραπεζικό τομέα, εμφανίζεται ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στην γερμανική εφμημερίδα.

«Οι ελληνικές τράπεζες είναι πιο ανθεκτικές από ό,τι πριν από μερικά χρόνια και έχουν μεγαλύτερα αποθεματικά προκειμένου να απορροφήσουν τις επιπτώσεις μιας οικονομικής κρίσης», διαβεβαιώνει ο κ. Στουρνάρας και προσθέτει ότι οι τράπεζες έχουν σημειώσει «σημαντική πρόοδο στην εκκαθάριση των ισολογισμών τους και διαθέτουν άφθονη ρευστότητα χάρη στην αύξηση των καταθέσεων και την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επισημαίνει ακόμη ότι το 2022 οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στην κερδοφορία και βελτίωσαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια σε επίπεδα πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η έκθεσή τους, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, είναι «σχεδόν μηδενική». Όπως διευκρινίζεται στο δημοσίευμα, τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν κατέχουν χρεόγραφα AT1 της Credit Suisse.

Ο Γιάννης Στουρνάρας εμφανίζεται ακόμη αισιόδοξος και σχετικά με την προοπτική ενίσχυσης της κεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών: «Μελλοντικά, η σύγκλιση ποιότητας του Ενεργητικού με τον μέσο όρο της ΕΕ, η βελτίωση της ποιότητας και της προσφοράς κεφαλαίου, καθώς και η βιωσιμότητα των κερδών λόγω της αύξησης των συναλλαγών, θα ενισχύσουν περαιτέρω τα βασικά στατιστικά στοιχεία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων», δηλώνει σχετικά ο κεντρικός τραπεζίτης.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση της Handelsblatt, δεν υπάρχουν επίσης σημάδια μαζικής απόσυρσης καταθέσεων, παρόμοια με αυτή του καλοκαιριού του 2015. «Σε σύγκριση με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί τότε, σήμερα παρατηρείται μάλλον χαλαρότητα μεταξύ των διευθυντικών στελεχών των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank είναι ειδική περίπτωση, λένε», αναφέρει ο συντάκτης.

