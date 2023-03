Κοινωνία

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης : Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες

Ποιες κατηγορίες βαραίνουν τους τρεις συλληφθέντες για την σοκαριστική αυτή υπόθεση.

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται ότι κακοποιούσαν σεξουαλικά τη 14χρονη μαθήτρια που έμενε σε δομή φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, οι τρεις συλληφθέντες, κατά περίπτωση, κατηγορούνται για μαστροπεία, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και παιδική πορνογραφία.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Υπενθυμίζεται ότι η διαλεύκανση της φρικτής υπόθεσης έγινε μετά από καταγγελία στην Αστυνομία και ενδελεχή έρευνα.

Το κύκλωμα εξέδιδε την 14χρονη έναντι 100 ευρώ κάθε φορά, ενώ φέρεται να την είχε πείσει να εγκαταλείψει τελείως τη δομή φιλοξενίας.

