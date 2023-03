Οικονομία

Ενίσχυση αεροδρομίων με αστυνομικούς εν όψει τουριστικής περιόδου

Τι δήλωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας.

Με 1.188 αστυνομικούς ενισχύονται, σε πρώτη φάση, αεροδρόμια και πύλες εισόδου στη χώρα μας, εν όψει της τουριστικής περιόδου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, στον Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο γραφείο του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας θα αποσπαστούν συνολικά 1.188 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, στόχος της πρωτοβουλίας είναι «να επιβεβαιωθεί διεθνώς ότι η Ελλάδα εκτός από μια όμορφη χώρα είναι και ένας ασφαλής προορισμός».

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε τον κ. Θεοδωρικάκο για την απόφασή του με την οποία ενισχύεται η πολύ σοβαρή δουλειά που είχε γίνει πέρυσι.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«1188 εκπαιδευμένοι αστυνομικοί προστίθενται αυτές τις μέρες στις υπηρεσίες ασφαλείας στα αεροδρόμια της χώρας ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου. Και σταδιακά θα προστεθούν όσοι ακόμη απαιτηθούν, εκεί καθώς και στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και τα υπόλοιπα σημεία εισόδου και εξόδου στην Ελλάδα.

Το μήνυμα που σήμερα επιβεβαιώνουμε διεθνώς είναι ένα, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια όμορφη χώρα, αλλά και ένας απολύτως ασφαλής προορισμός.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού οικοδομούμε το ισχυρό δίχτυ ασφάλειας και φιλοξενίας, για κάθε επισκέπτη και φίλο που έρχεται στην Πατρίδα μας.

Υποστηρίζουμε, με αυτόν τον τρόπο, τον ελληνικό τουρισμό, ενισχύουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους του κλάδου, που δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές και εισοδήματα για όλους τους Έλληνες».

Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας δήλωσε:

«Ο τουρισμός παραμένει και ενισχύεται ακόμα παραπάνω ως η βαριά βιομηχανία της χώρας. Είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης με δημιουργία θέσεων εργασίας. Για αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τον οποίο ευχαριστούμε, γιατί η πρώτη εικόνα που έχει ο ταξιδιώτης και ο τουρίστας στη χώρα είναι οι πύλες εισόδου, τα αεροδρόμια και οι χερσαίες πύλες εισόδου. Πέρυσι έγινε μία πολύ σοβαρή δουλειά, η οποία συνεχίζεται και ενισχύεται εφέτος. Αισθανόμαστε ότι αυτή η μοναδική τουριστική εμπειρία που μπορούμε να προσφέρουμε στους ταξιδιώτες και στους τουρίστες, πλέον σε μία σεζόν η οποία μόνο μεγαλώνει και επεκτείνεται, θα είναι τέτοια που θα έρθει να ακουμπήσει πάνω στην ασφάλεια, βασικό στοιχείο για να ταξιδέψουν οι άνθρωποι στις μέρες μας. Προσδοκούμε μία πολύ δυνατή τουριστική σεζόν και πολλαπλά έσοδα για την μέση ελληνική οικογένεια».

