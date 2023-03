Κοινωνία

Αττική: Έσπαγε τα τζάμια και έκλεβε σταθμευμένα ταξί σε σταθμούς του μετρό (βίντεο)

Πώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν οι αρχές.



Συνελήφθη 22χρονος αλλοδαπός που διέπραττε διαρρήξεις-κλοπές από ταξί πέριξ σταθμών μετρό σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, απογευματινές ώρες χθες (20-3-2023) στο Γαλάτσι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Χαϊδαρίου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χαϊδαρίου, 22χρονος αλλοδαπός για κλοπές κατ΄ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών διαρρήξεων-κλοπών από ταξί με συγκεκριμένο τρόπο δράσης, από τις αρχές Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, πέριξ σταθμών μετρό σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα, συστήθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία ειδική ομάδα αστυνομικών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Μετά από επισταμένη έρευνα των ανωτέρω Υπηρεσιών και έπειτα από συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικών μέσων, επετεύχθη η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του κατηγορούμενου. Ως αναφορά τον τρόπο δράσης του, πρωινές και βραδινές ώρες και πάντα σε περιοχές πλησίον σταθμών μετρό, επέλεγε να διαρρήξει ταξί και αφού είχε αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό τους θραύοντας ένα από τα τζάμια των παραθύρων τους, αφαιρούσε αντικείμενα.



Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας σε συνεργασία με τα Τμήματα Ασφάλειας Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 27 περιπτώσεις κλοπών από ταξί στις ανωτέρω περιοχές. Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 κινητά τηλέφωνα,

2 τάμπλετ,

22 ζεύγη γυαλιών ηλίου,

2 κατσαβίδια,

φακός και

ρουχισμός τον οποίο έφερε κατά την τέλεση των αξιόποινων του πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.





